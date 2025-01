¿Cuáles son las otras apps de citas que buscan destronar a Tinder y qué ofrecen?

Las aplicaciones de citas que buscan destronar a Tinder.

Las aplicaciones de citas son una manera bastante efectiva para que dos personas puedan conocerse y determinar si están en condiciones de llevar a cabo una relación que se prolongue con el paso del tiempo. Una de las más elegidas es Tinder, pero hay otras dos que ofrecen un modelo distinto para conectar con otros usuarios.

A veces la falta de tiempo en el día a día, el evitar relaciones en el espacio de trabajo o también por cierta timidez, generan que las personas recurren a las aplicaciones de citas para desarrollar un vínculo que en primera instancia es digital. Uno que luego tendrá chances de materializarse siempre y cuando se pueda determinar que haya intereses, planes de vida y forma de ver las cosas en común.

"Me niego a volver a Tinder y similares. Así que más te vale que coincidamos a la salida de misa. O en la terraza donde dé más el sol", expresó Reruxxi, como figura su usuario, en X (ex Twitter). En la caja de los comentarios, se puede observar que algunas personas le recomendaron otras aplicaciones para que pueda conocer a alguien. "Tinder está sobrevalorado", comentó un hombre. Hay dos servicios que ofrecen una forma distinta de generar vínculos.

Apps de citas distintas a Tinder

No solo Tinder es una forma de conocer las personas, debido a que otras dos aplicaciones dan una chance distinta para conectar con más gente, con el objetivo de generar una relación. En una, se debe esperar a que hablen sin importar si se entregó el like o no, mientras que otra se basa en las estadísticas.

OKCupid

Es una aplicación que antes de comenzar a buscar personas, se deben responder una cierta cantidad de preguntas y el sistema se encargará de emparejar los resultados. Entre más respuestas, mayor será el grado de compatibilidad. Solo resta que se produzca un intercambio de mensajes para que se determine si puede haber cita o no.

Bumble

En caso de las relaciones heterosexuales, el match no es tan importante porque es necesario que la mujer inicie la conversación y tiene 24 horas para mandar un mensaje. Si esto no sucede, se romperá el vínculo.

