Todos contra Milei: en medio de la pelea por fondos, los diputados cordobeses se unen a la oposición

El diputado nacional de Encuentro Federal por Córdoba Carlos Gutiérrez formó parte de una actividad en apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, cuyo tratamiento está previsto en la sesión pedida por la oposición para el miércoles 2 de julio. Las universidades proponen elevar el presupuesto destinado a la educación universitaria "progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, como mínimo, una participación del 1,5 % de la participación del Producto Bruto Interno (PBI) en cada año".

Durante su intervención en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Gutiérrez reafirmó el compromiso del bloque con el fortalecimiento del sistema universitario público y advirtió sobre el "grave error que significa debilitar las universidades", tanto en términos educativos como estratégicos para el país. En la iniciativa, se establece en el artículo 6 que haya una asignación específica de la recaudación impositiva nacional que se destine al sistema universitario y que la actualización de la misma sea acorde a los índices de inflación, así como para la las paritarias.

En la lucha por el fortalecimiento del sistema educativo ante la desidia libertaria, el legislador cordobés afirmó que “el talento argentino sigue siendo la razón por la cual empresas multinacionales deciden invertir en nuestro país, aún frente a escenarios más favorables en otras partes del mundo. Eso habla del valor de nuestras universidades y de lo que significan en términos de conocimiento, desarrollo y futuro”.

En otro tramo de su discurso, el diputado que responde al ex gobernador Juan Schiaretti, instó a revisar mecanismos de funcionamiento del Congreso y planteó la necesidad de evitar que intereses partidarios bloqueen el avance de temas claves como la educación, la obra pública o la discapacidad. En ese sentido, propuso “despejar temarios y facilitar sesiones especiales”, permitiendo que proyectos urgentes como el financiamiento universitario puedan ser tratados sin dilaciones.

“Ratificamos nuestro compromiso con este proyecto de ley. Pero también pedimos autocrítica: no tener presupuesto nacional no puede seguir siendo una excusa. Si hay que sesionar por cada tema urgente, hagámoslo. Pero que no se usen excusas políticas para frenar decisiones que el país necesita”, concluyó.

El enfriamiento del vínculo entre el Gobierno nacional y la administración de Martín Llaryora se explica por la caída de la coparticipación de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), y de hecho hay una fuerte presión de Córdoba para revertir la situación. En la última sesión, los cordobeses se desmarcaron del oficialismo al dar quórum y votar en favor de la emergencia en Discapacidad.

De acuerdo a lo detallado por Noticias Argentinas, la presencia de Gutiérrez preanuncia el acompañamiento que tendrían los cinco diputados nacionales tanto para el quórum como para la posterior votación de la moción de emplazamiento de comisiones. El presidente Javier Milei ya anticipó que en caso de que el proyecto se apruebe en ambas cámaras, vetará la ley al considerar que atenta contra el orden fiscal, pero no propone fuentes alternativas de financiamiento.

Tres diputados son los que reportan al gobernador Llaryora: Ignacio García Areca, Alejandra Torres y, en menor medida, Juan Brügge. En tanto, existe una quinta cordobesa en Encuentro Federal con juego propio que es Natalia de la Sota, quien trabaja en mayor sintonía con el PJ nacional.

Gobernadores presionan a Milei: firmaron un proyecto para redistribuir fondos e impuesto a los combustibles

En un nuevo capítulo del creciente malestar de las provincias con el Gobierno nacional, los gobernadores volvieron a reunirse en CABA este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y consensuaron una estrategia común ante la paralización de envío de recursos dispuesto por el presidente Milei. Con la firma de los 23 mandatarios regionales y el jefe de Gobierno porteño, presentarán un proyecto de ley mediante el cual "se decide la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian" con el Impuesto a los Combustibles Líquidos, en el marco de Ley 23.966.

En un marco de medidas económicas que afectan los ingresos, los gobernadores definieron que "el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias" de acuerdo con la coparticipación primaria, que es por presupuesto, y secundaria, que es discrecional, según lo planteado en la Ley 23.548. De esta manera, buscan que todas las partes "puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina".

El documento señala que la sanción de esta modificación fiscal "no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis".

Además del gravamen que se aplica a la venta de combustibles líquidos, como la gasolina y el diésel, la tensión también gira en torno a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recursos clave que, denuncian, fueron retenidos o subejecutados por el Ejecutivo. Fuentes indicaron a El Destape que "el real punto" del conflicto reside en que los montos que corresponden a estos fondos "se los está quedando" el Gobierno nacional, ya que no "gasta en lo que tiene que gastar".