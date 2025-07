Sorpresa en Talleres: Carlos Tevez suma un ex Boca a su cuerpo técnico Carlos Tévez sorprendió a todos y sumó a un ex compañero en Boca Juniors a su cuerpo técnico en Talleres de Córdoba. Quién es el ex futbolista del 'Xeneize' que se sumará al 'Apache' para dirigir al cuadro cordobés.

15 de julio, 2025 | 17.00 Un ex Boca acompañará a Carlos Tévez como parte de su cuerpo técnico en Talleres de Córdoba. Después de su presentación en el Torneo Clausura 2025 con derrota frente a San Lorenzo por 2 a 1 en condición de local, Carlos Tevez continúa dándole forma a su cuerpo técnico en Talleres de Córdoba. El 'Apache', quien llegó llamado por el presidente Andrés Fassi luego de la conflictiva y sorpresiva salida de Diego Cocca, sumará como colaborador a un viejo conocido, con quien compartió vestuario en su segunda etapa como jugador en Boca Juniors y que estaba trabajando en las divisiones inferiores de otro club de la máxima categoría del fútbol argentino. Pablo Pérez es el elegido para incorporarse al staff del conjunto cordobés: el ex volante de 39 años dejó su cargo como entrenador en la sexta división de Newell's Old Boys (su primera experiencia tras el retiro como futbolista) y se sentará junto a su ex compañero en el 'Xeneize' en el banco de suplentes. En este año con la 'Lepra', llegó a disputar 18 encuentros con su equipo, del cual se fue con un saldo de ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas. Pablo Pérez será nuevo asistente técnico de Tevez en Talleres de Córdoba Tévez, con pasos como DT en Independiente y Rosario Central, cuenta con sus hermanos Diego, Ariel y Miguel en su cuerpo técnico (como ayudante de campo y videoanalistas, respectivamente), e incluso llamó a Mariano Levisman (29 años, entrenador de la Reserva e interino en los últimos partidos del primer semestre luego de la salida de Pablo Guiñazú) para que esté junto a él en el duelo frente a 'Ciclón' en el debut por el torneo local. Ahora, con la llegada de Pablo Pérez, buscará aprovechar la amplia experiencia de ambos para conducir al plantel que marcha anteúltimo en la tabla anual y tiene grandes chances de descender. "El fútbol nos lleva a enfrentarnos, pero pasamos momentos hermosos y solo tengo elogios. Es una persona que me enseñó mucho, que tiene uno valores increíbles y que en momentos difíciles de mi carrera fue uno de los pocos que sacó el pecho por mí y le voy a estar agradecido toda la vida", declaró 'Carlitos' sobre su nuevo compañero en la 'T' en la previa de un clásico rosarino, cuando ocupaba el cargo de DT en el 'Canalla' y Pérez aún jugaba para la 'Lepra'. Tévez como DT de Central y Pablo Pérez como jugador de Newell's: ex compañeros en Boca, ambos mantienen una gran relación desde entonces. Tevez reemplazó a Cocca a último minuto y es el nuevo DT de Talleres A días del comienzo del Torneo Clausura, un inesperado hecho determinará el regreso de Carlos Tevez al fútbol argentino. Debido a la intempestiva renuncia de Diego Cocca, Talleres de Córdoba aceleró en la búsqueda del reemplazante y el "Apache" se transformó en el nuevo entrenador del conjunto cordobés. Este martes, la "T" vivió horas intensas y problemáticas con el alejamiento de du DT, que duró apenas un mes y medio, y rápidamente la dirigencia se habría decidido por Tevez. Según manifestaron medios de Córdoba, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, se comunicó telefónicamente con el exjugador de Boca para ofrecerle el cargo y las negociaciones avanzaron de un momento a otro. Ahora el exentrenador de Independiente quedó en el conjunto cordobés. MÁS INFO Fútbol Argentino Tevez se convirtió en el nuevo entrenador de Talleres de Córdoba Los números de Tevez como DT en su carrera 56 partidos oficiales dirigidos entre Rosario Central (2022) e Independiente (2023 y 2024).

20 victorias.

23 empates.

13 derrotas.

Un 49.4% de efectividad.

60 goles a favor.

49 goles en contra.

