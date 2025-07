Cocca rompió el silencio tras su escandalosa salida de Talleres de Córdoba: "Ya la viví"

Cocca rompió el silencio tras su escandalosa salida de Talleres de Córdoba

Diego Cocca rompió el silencio días después de lo que fue su renuncia como DT de Talleres de Córdoba y reveló los motivos que lo llevaron a tomar la terminante decisión de dar un paso al costado. El entrenador con pasado en Racing Club de Avellaneda ni siquiera llegó a dirigir al equipo y dejó el cargo a pocas horas del debut en el Torneo Clausura, contra San Lorenzo de Almagro. Por supuesto, su determinación sorprendió a más de uno y ahora se encargó de contar todo lo que sucedió.

En diálogo con TyC Sports, el ya extécnico de la "T" habló de todo lo que pasó en este mercado de pases y cómo afectaría eso a sus dirigidos para afrontar la segunda mitad de la temporada 2025. Lo cierto es que el elenco de La Docta está penúltimo en la tabla anual con medio año por delante y competirán únicamente en el certamen local ya que quedaron eliminados de la Copa Argentina y la Libertadores. Mientras el plantel ya está a cargo de Carlos Tevez, el propio Cocca dejó en claro por qué se fue de la institución en la que asumió en mayo.

"Soy argentino y entiendo todos los contextos. He pasado por esto, peleado el descenso, dirigí en el Nacional B y no reniego ni me olvido de mis raíces. Simplemente es que ya tengo casi 20 años de recorrido...", comenzó el relato. "Entonces, cuando veo situaciones en las cuales siento que esta película ya la viví, que ya sé cuál es el final trato de ser más cauto y precavido", aseguró Cocca acerca de la decisión de su salida del club cordobés en medio de los rumores de salida de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza a River Plate.

Por otro lado, el exdefensor agregó durante la misma entrevista: "Tenía mucha ilusión con Talleres de que realmente se pueda armar desde la primera fecha un equipo importante y que me ilusione a competir porque hay muy buenos jugadores. Si pasó lo que pasó el semestre pasado es porque hay que reforzar y fortalecer muchas cosas. Si no estaba esa posibilidad yo veía que iba a ser muy complicado. Le dejé bien claro desde el primer zoom tanto a (Andrés) Fassi como a la directiva y los scouts que tuvimos todos. Si el club está en esa situación, yo no soy un técnico para Talleres en ese momento". Por otro lado, sostuvo que no tuvo conflictos con el presidente de la "T".

