Marcelo Tinelli y un comunicado que entristeció a la televisión: "Voy a extrañar".

En medio de la alegría por el debut de su reality show, donde muestra el día a día con sus hijas y novia, Marcelo Tinelli llamó la atención al hacer un triste anuncio. A través de sus redes sociales, el famoso conductor contó el triste momento que atraviesa y preocupó a sus seguidores.

En sus historias de Instagram, Tinelli se mostró muy triste por una reciente pérdida que golpea a él y toda su familia. Con un sentido mensaje, se despidió de un querido amigo que falleció este domingo y le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

"Querido amigo de tantos años. Cuántos recuerdos hermosos junto a nuestro amado San Lorenzo. Te voy a extrañar. Volá bien alto y sabé que vivirás siempre en mí. Te amo Carlitos", escribió Tinelli en sus historias junto a una foto de la persona que despidió. Aunque si bien aún no especificó cuál es el vínculo que mantenía con esta persona, si demostró que esta pérdida fue muy dolorosa.

Salió a la luz la verdad de lo que pasa con Marcelo Tinelli: “Más grande”

Marcelo Tinelli se encuentra bastante alejado de los medios desde hace varios meses y, pese a que no es su estilo en todos estos años de carrera, se mantuvo bastante al margen de los escándalos televisivos e incluso dejó de dar detalles sobre su vida personal. Ante esta situación, empezaron a surgir muchas especulaciones que generaron controversia, hasta que este miércoles por la tarde salió a la luz la verdad.

Mimi Alvarado, la esposa de "El Tirri", primo de Tinelli, fue interceptada por el móvil de Puro Show, el ciclo emitido por El Trece, y contó qué es lo que le está pasando al conductor. "Creo que siguen juntos. Ella va a tener la presentación de Punta del Este, yo no voy porque estoy trabajando con DDM, pero ¿ella no va?", empezó por decir Mimi tras la consulta de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo.

En este marco, la mediática siguió hablando y contó los motivos por los que Tinelli pasó las fiestas alejado de su novia: "Marcelo tiene sus momentos y esta era una Navidad especial para él porque quería estar con sus hijos, ni siquiera Luciano fue". Luego, siguió: "Marcelo lo que tiene es que como papá es el número uno y el de la tele también".

Por último, la panelista de Diario de Mariana contó que Marcelo está pasando por un momento de "introspección" y que por eso prefiere mantenerse al margen de los escándalos. "Marcelo viene de un tiempo en el que está haciendo mucha introspección. Yo siento que quiere estar con sus hijos, la gente cuando está más grande, aunque yo le digo a Marcelo David Beckham porque pasan los años y cada día se ve mejor, por dentro quiero que los quiere disfrutar más”, sentenció.

Aníbal Pachano se sinceró y contó lo que nadie sabía de Marcelo Tinelli: "Jorge Lafauci"

En diálogo con Pronto, Pachano contó cuál fue su primera reacción cuando Tinelli lo convocó para formar parte del Bailando y deslizó: "El año anterior me había reunido con Tinelli pero después convocaron a Jorge Lafauci. Al año siguiente empecé como panelista en Bendita TV. Un productor de ahí me hace otra vez la conexión con Tinelli y de agosto debuto con un personaje que ya había empezado a gestar en mis espectáculos. Es cuando empieza el personaje de la galera que no paró nunca más. Esa mezcla de Wonka con Pepe Grillo generó un antes y un después en la televisión argentina y en la televisión mundial. No hay un jurado tan icónico que se vistiera todos los días diferentes con un trabajo de arte con toda es producción y también con esa pulcritud como mi mamá me enseñó".