Murió una famosa influencer de 27 años que participó del Bailando con Marcelo Tinelli

Una exfigura de Bailando por un sueño falleció a los 27 años.

El mundo del espectáculo vive un acongojante momento debido a la muerte de una figura de llegada masiva al público, a los 27 años. Se trata de una celebridad de redes dominicana, residente en Estados Unidos, que logró abrirse de ese círculo y llegar a la televisión: en 2019 fue parte del Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli.

La artista era una creadora de contenido relacionado al humor que se hizo conocida en distintas partes del mundo. Su frase insignia era "me amo y no me importa", en relación a las críticas que había recibido a lo largo de su vida por su obesidad, realidad que pudo cambiar en los últimos años, en los que bajó notoriamente de peso.

Killadamente es el nombre artístico de la joven influencer que falleció hace dos días, seguida por millones de personas en diferentes redes sociales desde hace años. Fue la hermana de la artista quien informó esta noticia a la gente: "Te amo hermana y siempre te amaré. Gracias a Dios por darme una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz hermana mía", escribió en alusión a su difunta consanguínea, Carol Acosta.

Al mismo tiempo, la familia de la celebridad de redes sociales escribió un sentido texto sobre esta partida: "El 3 de enero falleció nuestra querida Carol, mejor conocida como Killadamente. La familia Acosta González comparte su dolor con todos los que la conocieron. A su corta edad logró ayudar a miles de personas a través de su trabajo pero en esta ocasión nos unimos y pedimos su ayuda para que tenga la despedida que se merece".

Killadamente.

Un primo de la artista fue quien reveló cómo se dio el deceso, en diálogo con el medio The Mirror: "Sé que todo el mundo quiere saber qué pasó, pero todavía no estamos muy seguros y estamos esperando los resultados de la autopsia. Todo lo que sé es que estaba cenando normalmente y empezó a ahogarse y a tener dificultades para respirar. Tuvo un ataque de algún tipo, la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”.

La muerte de otra famosa internacional en la última semana

Jocelyn Wildenstein, socialité suiza que también fue apodada "catwoman" en los últimos años, debido a cómo quedó tras sus intervenciones estéticas, falleció en la última semana. El diseñador de moda Lloyd Klein fue quien se encargó de dar la noticia a nivel público y muchos le expresaron sus condolencias por el momento de duelo que atraviesa el hombre.

"Con gran pesar y tristeza, Lloyd Klein anuncia la inesperada muerte de su amada prometida y compañera de muchos años, Jocelyn Wildenstein. La señora Wildenstein murió mientras dormía a última hora de la tarde del 31 de diciembre de 2024 en su... suite de París, donde la pareja había fijado su residencia temporal desde agosto de 2024", soltó el diseñador, en un comunicado enviado a AFP. Y siguió: "Intentó despertarla de una siesta para que pudiera prepararse para la cena de Nochevieja, pero no respondía".