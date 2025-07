Marcelo Salas fulminó a su compatiota Tapia tras su paso por River: "Mi llamada"

Qué dijo Marcelo Salas, histórico delantero del 'Millonario', sobre su compatriota Tapia.

El paso de Gonzalo Tapia por River Plate duró apenas seis meses, después de que fuera cedido en este mercado de pases al São Paulo de Brasil al conocerse que no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo para la segunda mitad del año. El delantero con pasado en Universidad Católica de Chile tuvo solamente 200 minutos en cancha con la camiseta del 'Millonario', a pesar de haber llegado en enero del 2025 como una joven promesa para reforzar al plantel. Ya concretada su salida, Marcelo Salas, compatriota de Tapia e histórico atacante en la institución de Núñez, habló sobre su fallido fichaje y sorprendió por sus explosivas declaraciones.

En una entrevista que mantuvo con Olé, el 'Matador' fue consultado por el paso del futbolista de 23 años nacido en Santiago en el club y no se guardó nada: "Yo creo que en River faltó mi llamada, les voy a pasar mi teléfono a la gente, así les puedo hacer algún comentario antes de contratar. Lo de Tapia me sorprendió", comentó. A su vez, destacó que no todos los jugadores tienen características para jugar en "equipos grandes": "Hay jugadores que son para River o equipos grandes de la Argentina y hay otros que por ahí no lo son. Creo que hay un estudio importante de parte de River, pero nunca está de más un mensaje directo, sin ningún compromiso, ja".

El "Matador" Salas también se refirió a la posible compra de Lucas Cepeda, por quien River tiene un gran interés: "Cepeda es un jugador con mucha proyección que tiene que afianzarse y seguir creciendo si mantiene el nivel que viene mostrando hasta ahora", dijo. Si bien su pase estuvo muy cerca de concretarse, la oferta no convenció a Colo Colo (cuadro dueño de su ficha) y el futuro del extremo izquierdo de 22 años aún está por resolverse.

"Me pone muy orgulloso que después de tantos años los jugadores activos en este momento celebren de esta forma y que en este caso puntual que me dediquen el gol como una forma de homenaje", puntualizó. "Siento orgullo, me pone contento y reafirma que el paso por River fue uno de los más exitosos de mi carrera y que eso todavía se recuerda. Mi familia también está muy orgullosa y eso me pone feliz, imagínate, mis hijas me mandaron un montón de videos hasta recién", sentenció el ex Lazio.

Como el 'Matador': el festejo de Maxi Salas en su debut goleador con River ante Platense.

Los números de Marcelo Salas en River