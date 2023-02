La decisión menos pensada de Estefi Berardi en LAM tras el romance con Fede Bal: "No puede"

Estefi Berardi tomó una impensada decisión sobre su situación laboral con LAM, programa conducido por Ángel de Brito en América TV, tras el escándalo con Fede Bal. La tajante determinación que tomó la panelista de TV.

Estefi Berardi se pronunció sobre su continuidad en LAM tras el fuerte cruce que tuvo con Yanina Latorre por los supuestos chats con Fede Bal. La panelista de televisión habría tenido un romance con el hijo de Carmen Barbieri y está envuelta en un escándalo que puso en duda su futuro laboral.

El panelista Sebastián "Pampito" Perelló habló sobre el lugar de Berardi en LAM y reveló: "No la defiendo, ni le creo lo de los chats. No le creo a Estefi, pero no por eso significa que la tengo que crucificar", en diálogo con el panel de Intrusos.

"La están crucificando a la piba también, eso es lo que digo, aquí no, en su programa, en LAM ¿No la están crucificando todos los días haciéndola pisar el palito? Si quieren me hago el tonto", continuó el periodista, cuando Marcela Tauro, quien recientemente fue letal con Diego Leuco, lo contradijo al decir que ella permitía eso. "Obviamente, ella tiene que renunciar a ese programa, no puede volver a ese programa. Me dijo que no (renunciaría), se lo pregunté al aire", respondió tajante "Pampito".

Perelló confesó que no le cree a su compañera de panel en Mañanísima y sumó: "Yo hago mi trabajo de periodista, yo le pregunto y la escucho; ahora, no quiere contar, no cuenta. Ahora lo que le están haciendo a la piba, la están hostigando hace tres días ¿o no? Toda la jugarreta que le hicieron, que le pusieron la cámara ahí y le empezaron a leer los chats".

El cruce entre Estefanía Berardi y Yanina Latorre

Latorre fue quien dio a conocer los chats entre Fede Bal y sus amantes en LAM y al otro día tuvo un cruce con Berardi, su compañera de panel, tras la viralización de supuestas conversaciones entre Berardi y Bal. "Le cuento al público que yo hablo con mis angelitas, no son parte de la decoración. Hablo en privado pero no cuento en público lo que hablamos. No sé si me sentí hostigada, pero sí un poco de ensañamiento de esto de ella (Yanina) conmigo... Me quieren obligar a decir lo que no quiero", enunció la panelista, lo que provocó la furia de Yanina.

"Hace un años que venís mintiendo y te haces la cocora y todo, todo lo que traes son mensajes privados de Instagram con inventos, de ahora en más, si no te creía, todo que lo que traigas es incomprobable. Me molesta la mentira y la data exacta e inescrupulosa", soltó la madre de Lola y Dieguito Latorre, quien se mostró muy molesta.

La palabra de Fede Bal tras el escándalo

Latorre hizo que las infidelidades de Fede Bal a Sofía Aldrey tomaran relevancia masiva a nivel nacional y el joven se expresó al respecto ante los medios. "Chicos, yo los respeto un montón. Saben lo mucho que los quiero. Es un momento superespecial para mí y no tengo ganas de hablar", enunció el actor a la salida del teatro donde lleva adelante la obra Kinky Boots.Y agregó: "A la única persona que hay que pedirle disculpas, que tengo que pedirle disculpas es a mi exnovia. Lo hice en privado, lo hago públicamente".

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal aseguró que habló con su expareja hacía unos días atrás y que ya no tenía más nada que aclararle. "No tengo más ganas de seguir hablando. Es un momento en donde yo tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito laburar en mi forma de ser y en mi personalidad, pero se están diciendo un montón de cosas. Hay muchas que sí son ciertas, hay otras que son muy mentira y están tocando temas con una frivolidad que me da mucha tristeza", enunció el actor.

Fede Bal reveló que trabajar en teatro es un bálsamo en medio del escándalo que vive y agregó: "Acá siempre es una alegría. Trabajar acá son las mejores horas de mi vida porque soy Lola y no soy Fede. El teatro sana todos los momentos tristes y es reimportante para mí eso. El trabajo siempre es hermoso y esta obra me da un montón de alegrías”.