Carmen Barbieri desató su furia contra Nazarena Vélez por Federico Bal: "Si yo hablara"

La conductora de televisión se expresó en contra de la panelista de LAM tras el escándalo de Federico Bal por sus infidelidades a Sofía Aldrey. Carmen Barbieri reavivó su enojo con Nazarena Vélez que había quedado en el pasado.

Carmen Barbieri habló de la actitud de Nazarena Vélez mientras Yanina Latorre daba información sobre las infidelidades de Federico Bal en LAM. La mamá de Barbie Vélez estaba sentada al lado de la panelista cuando ésta expuso a Bal, por lo que sus expresiones faciales fueron analizadas por Barbieri, quien reveló un fuerte dato.

Yanina Latorre dio a conocer detalles sobre las varias infidelidades que Fede Bal cometió durante su relación con Sofía Aldrey y así estalló un escándalo que salpicó a figuras de la televisión. Barbieri comentó esta situación en su ciclo de televisión, Mañanísima, con sus panelistas Sebastián "Pampito" Perello y Estefanía Berardi.

"La que la estaba gozando era Nazarena. Ponía unas caras, estaba contenta”, enunció "Pampito" en alusión a las expresiones de Vélez mientras Latorre despotricaba información en contra de Federico Bal. Cabe recordar que la disputa entre Nazarena Vélez y la familia Bal data desde la tormentosa separación del actor y Barbie Vélez, cuando ambos se denunciaron por violencia.

La capocómica que recientemente explotó contra Alfa de GH respondió con indiferencia a la observación hecha por su panelista e ironizó: "¿Si? No la vi. Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez. Yo no la miro, no me interesa las caras que hace. Buena o mala es un problema de ella".

Más tarde la exjurado de Bailando por un sueño se pronunció sobre quienes con quieren a su hijo y aprovechan esta situación y lanzó una frase que muchos entendieron como dirigida a Nazarena: "Los comentarios de la gente que no lo quiere son bárbaros. Hay que verle las caras a la gente. Diciendo ‘viste, tenía razón’. Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras".

La famosa actriz con la que Fede Bal le fue infiel a su novia

"Tienen varios encuentros. Hasta que yo sabía, esta chica estaba casada y con hijos, es muy famosa. Ella vive en Miami, pero está acá este verano. Hace meses que van, vienen, se dan... sacan hoteles con nombres falsos", enunció Yanina Latorre en medio de su descargo en LAM, en el que brindó lujo de detalles y demostró que volvió recargada de sus vacaciones. Y sumó: "Él estaba en Carlos Paz y ella en Buenos Aires, y él lunes, martes y miércoles tiene libre y se vuelve a veces a Capital. Entonces le dijo a Sofía que extrañaba mucho al perro y la dejó sola a Sofía en Córdoba. Bueno, el perro era esta chica y tenían todo preparado para los dos días".

Yanina Latorre fue consultada por Ángel de Brito sobre si se animaba a revelar el nombre de la famosa en cuestión y respondió que sí con vehemencia: "Es Claudia Albertario". Además, la madre de Lola y Dieguito Latorre dio detalles de los chats entre Bal y la modelo e informó: "Él le pide una foto, ella le manda una foto de su culo. 'Ahí hay una mejor de orto', le dice ella y le manda otra. 'Te lo voy a morder', le dice él. Y ella le dice 'necesito'. Son todos chats hot".

El impensado motivo por el que se descubrieron las infidelidades de Fede Bal

Latorre contó que Aldrey pensaba que todo iba bien en su relación con Fede Bal, pero que todo salió a la luz por un electrodoméstico. "Pero ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas", informó la panelista de televisión.

Federico Bal le habría dicho a Latorre que todas sus amantes solo significaron sexo y diversión y que estaría enamorado de Aldrey, quien lo acompañó en el difícil proceso de curación que vivió tras ser diagnosticado de cáncer de colon en 2020.