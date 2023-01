El drama de Yanina Latorre en sus vacaciones en Miami: "Estoy con pánico"

La esposa de Diego Latorre relató en sus redes sociales el mal momento que vive en sus vacaciones. Yanina Latorre llevó preocupación a sus seguidores.

Yanina Latorre se refirió a su problema de salud en diálogo con sus seguidores de Instagram y se mostró acongojada por las afecciones de un resfrío en su organismo. La esposa de Diego Latorre volvió a tener malestares físicos después del inconveniente que tuvo en el oído el año pasado, lo que le causó graves dolores.

"Me tuve que acostar. El resfrío empeoró. Recemos por que no me vuelva lo de la sinusitis, el resfrío, el oído", comenzó su descargo Yanina Latorre a modo de queja. Y siguió: "Voy a esperar la sintomatología y me voy a ir a hisopar. Por ahí es un resfrío por el aire acondicionado!".

Latorre aseguró que le preocupaba que le volviera el dolor de oído por este problema de salud y enunció: "Ahora estoy con pánico con lo del oído, la sinusitis, la mar en coche. Me dijo todo lo que tenía que hacer".

El enojo de Marcelo Polino con Yanina Latorre

El periodista se mostró enfadado con Latorre después de que ésta lo acusara de haberla echado de su programa de Radio Mitre, del que la madre de Lola Latorre fue columnista durante años. "Ahora lo cuento como gracioso pero fue feo todo lo que mintió y todo lo que inventó sobre que yo había ido a pedir a la radio que la echaran. La radio dijo ‘mirá, se tomó mucho en el invierno'", comenzó su descargo el exjurado de Bailando por un sueño en diálogo con LAM, cuando Latorre estaba de vacaciones, por lo que ella no pudo responderle en vivo. Y sumó: "La radio cada vez que no viene alguien, tiene que pagar un reemplazo. Entonces se generaban números insostenibles".

"Lo que me molestó fue que ella dijo que yo la hice echar y nombró a los directivos de la radio. Cuando llegué a la Argentina tuve una reunión y fue ‘¿esto pasó? No, esto es mentira’ y ahí quedó todo. Tema cerrado para mí", concluyó el periodista. Por su parte, Latorre le respondió por Twitter a pesar de estar en sus días libres y aseguró que el conductor del ciclo radial del que formó parte durante años estaba mintiendo y volvió a acusarlo de su despido. "Me echó y mintió", escribió la celebridad de televisión como respuesta a un tweet que le informaba sobre las declaraciones de Polino en LAM.