Carmen Barbieri se metió en la pelea entre Fede Bal y Barbie Vélez: "Casi muero"

La capocómica se expresó sobre las denuncias por violencia que hubo hace años entre su hijo y Barbie Vélez.

Carmen Barbieri volvió a referirse al escándalo que su hijo Federico Bal y Barbie Vélez protagonizaron hace años, cuando ambos denunciaron conductas violentas por parte del otro. La capocómica fue contundente en su descargo y reveló la razón por la que ya no quiere hablar en los medios sobre el tema.

"El tema molesta y atrasa. Lo di por cerrado hace mucho tiempo. Pero si se toca el tema y vuelven a hablar, queda mal que te diga no te voy a dar la nota. Pero no quiero hablar más del tema", comenzó la conductora de Mañanísima, quien se refirió a esta cuestión en numerosas ocasiones, tal como lo hizo Nazarena Vélez en defensa de su hija.

Barbieri tuvo un cuadro grave de Covid-19 el año pasado, por el que estuvo muy cerca de la muerte. Durante sus semanas de internación, su hijo Federico pidió a sus seguidores de redes por cadenas de oración para que su madre pudiera salvarse. Este acontecimiento marcó la vida de la capocómica, quien afirmó: "Cada minuto de mi vida vale oro, porque casi muero, y quiero hacer el bien, no el mal. A veces, el silencio es bueno".

"Si me encuentro (con Nazarena), yo la saludo. En mí no hay rencores. La vida, en tres años, me pegó durísimo. Me di cuenta de que hay cosas que hay que dejar pasar, hay que saber perdonar, perdonarse y pedir perdón", enunció la diva en diálogo con Intrusos. Y cerró: "Yo a ella no tengo nada que perdonarle. Ya pasó. Lo que pasó fue un ida y vuelta".

El relato de Carmen Barbieri sobre su último encuentro con Gerardo Rozín

Carmen Barbieri se expresó tras el fallecimiento de Gerardo Rozín y reveló un sincero diálogo que tuvo con el periodista en sus últimos meses de vida. "La última vez que me encontré con él le dije 'vamos, tené fe, hay que luchar, mirá Federico cómo salió adelante'. Entonces me dijo 'pero yo no tengo lo de Federico' y me hizo un gesto como que se iba", enunció la celebridad, quien intentó consolar al conductor con la curación de su hijo de la misma enfermedad.

"Casi me hace llorar. Le dije 'no' y me dijo, 'sí', como diciendo 'lo tengo totalmente asumido, hasta planeado todo lo que iba a hacer antes de morir'", concluyó la actriz con la voz entrecortada por la emoción ante lo ocurrido con Rozín.