Empanadas jugosas: el truco secreto para que te salgan crocantes por fuera y húmedas por dentro.

Preparar unas empanadas de carne jugosas por dentro y crocantes por fuera puede ser todo un desafío. La gran mayoría de las veces, las empanadas quedan demasiado secas o con la masa babosa, algo que puede resultar muy poco agradable para el paladar. Afortunadamente, existe un truco secreto para cocinar este típico plato argentino sin fallar en el intento, con la textura ideal.

Las empanadas de carne son una de las comidas más elegidas por miles de argentinos debido a su versatilidad, su fácil cocción y lo bien que rinden en familias numerosas. Sin embargo, no todas las personas conocen los secretos de la gastronomía para preparar unas empanadas deliciosas, bien jugosas por dentro, pero sin perder la textura crocante de la masa en su parte externa. Ya sea que uses carne de pollo, cerdo o vaca, existen tips infalibles para lograrlo.

Receta de empanadas de carne bien jugosas y crocantes: el truco secreto

Desgrasar bien la carne: el principal consejo para conseguir unas empanadas jugosas y crocantes es que desgrases bien la carne antes de hacer el relleno. De esta manera, evitarás que el relleno quede seco. Agregarle humedad al relleno: además de las verduras que uses, podés agregarle un caldo a la mezcla (de verduras o carne) para agregarle más humedad. La idea no es que quede como una sopa, pero sí que le añada más jugo. Que la cebolla esté bien cocida: la cebolla tiene que cocinarse hasta quedar transparente, para que quede bien jugosa. Condimentos: los condimentos aportarán humedad y sabor al relleno. Podés agregar pimentón dulce, ají molido, orégano, comino, entre otros. Dejar que el relleno se enfríe: esto es fundamental para que tus empanadas queden jugosas. El relleno debe quedar bien frío antes de ponerse en la masa. Para esto, guardalo en la heladera apenas termines de prepararlo. Usá una masa de buena calidad: si vas a comprar tapas de empanadas compradas, asegurate de que sean de buena calidad. Pincelar con huevo: esto le va a agregar un toque más crocante a la masa. La temperatura del horno: el horno debe estar bien caliente, a 200° o 220°C, para que la masa no quede blanda, sino crocante. Lo ideal es que lo precalientes antes.

¿Cuál es el secreto para calcular la cantidad de carne exacta para un asado?

No hay dudas de que un asado es uno de los eventos sociales que más disfrutan los argentinos, pero existe un problema que antes debe resolverse y es la cantidad de carne a colocar en la parrilla. Si bien algunos prefieren que sobre, no siempre es una decisión acertada, ya que se puede ahorrar un poco de dinero.

Lo primero a mencionar es que al momento de calcular la carne para un asado es que no todas las personas consumen lo mismo. Es algo fundamental antes de llevar a cabo la compra en la carnicería y realizar un gasto que no corresponde. Además, se debe considerar que no todos los cortes son iguales, y es importante tener en claro qué guarniciones se van a preparar para acompañar al plato principal.

En lo que respecta a los cortes, se aconseja las siguientes cantidades según lo recomendado por el Frigorífico de San Antonio de Areco, siempre eligiendo un solo corte de carne, sumado a las achuras, el chorizo y la morcilla:

Achuras: se estima entre 200-300 gramos por persona.

Vacío: entre 400-500 gramos por cada uno de los presentes.

Entraña: un estimativo de 300 gramos por persona.

Chorizo y morcilla: con uno por persona está más que bien.

Tira de asado: 500-600 gramos por persona, debido a que se trata de un corte que tiene grasa.

Matambre: en este caso, se habla de una medida justa como 300 gramos.

Costillas: se aconseja una porción generosa de 500 gramos.

Otro elemento que se debe considerar al momento de preparar un asado, se encuentra vinculado con la cantidad de pan a comprar en la panadería. En este caso, se realiza un cálculo estimativo de 100 gramos por cada uno de los presentes.