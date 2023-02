Carmen Barbieri apuró a Estefi Berardi al preguntarle por Fede Bal: "Desnudo"

La conductora de televisión incomodó a su panelista con una pregunta indiscreta sobre la intimidad de su hijo. Estefanía Berardi fue acusada de haber sido amante de Fede Bal y Carmen Barbieri la escrachó.

Carmen Barbieri causó incomodidad en Estefanía Berardi cuando le hizo una pregunta íntima sobre su hijo, Federico Bal. La panelista de televisión envuelta en un escándalo por un supuesto amorío con el actor acusado de infidelidades varias a su ex tuvo una contundente respuesta a la conductora.

Yanina Latorre dio a conocer con lujo de detalles las infidelidades de Fede Bal y mostró chats comprometedores para el actor, quien se separó de Sofía Aldrey cuando la joven se enteró de la doble vida de su pareja. Fue Marcela Tauro quien más tarde dio a conocer que una de las famosas que habría tenido chats comprometedores con Bal había sido Estefi Berardi.

Berardi junto con Sebastián "Pampito" Perelló forman parte del panel de Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri lleva adelante en Ciudad Magazine. "¿Y cómo es desnudo? No lo veo desde que es bebé", enunció la conductora, causando una notable incomodidad en Estefi. Por su parte, la periodista se mostró en línea con el discurso que mantuvo desde que se instalaron los rumores y sostuvo: “¡Qué se yo! Él dice que engordó un poco. Le pasaron muchas cosas", tras dejar en claro que solo son amigos con Bal.

Cuando Berardi aclaró su situación con Fede Bal, Barbieri volvió a ponerla incómoda al preguntarle entonces por qué ponía abogados. "No me voy a hacer cargo de un chat que no hice y que no soy", sentenció la joven.

El descargo de Carmen Barbieri por la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

"Ustedes dicen que yo sabía todo, pero no. La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre. No me meto en su vida privada, prefiero que hablen los protagonistas... Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi", enunció la conductora de televisión, angustiada por la separación de su hijo. Y sumó: "Yo a ella la quiero mucho, quiero que sean felices los dos. Pero si no estaban bien hace un tiempo, lo mejor es separarse para no lastimarse".

Barbieri también se pronunció sobre las caras de Nazarena Vélez mientras Yanina Latorre daba a conocer las infidelidades de su hijo. Vélez es panelista de LAM, por lo que estaba al lado de Latorre en ese momento y cuando "Pampito" señaló gestos de disfrute en la mamá de Barbie Vélez, Carmen soltó: "¿Si? No la vi. Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez. Yo no la miro, no me interesa las caras que hace. Buena o mala es un problema de ella".