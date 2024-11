El partido de Modi se distancia de Adani en medio de protestas de la oposición en India

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre sentado junto a un cartel colocado durante una protesta del partido Congreso Nacional Indio, el principal de la oposición, contra el multimillonario indio Gautam Adani, después de que fue acusado en Nueva York por su papel en una presunta trama de sobornos y fraudes multimillonarios, en Nueva Delhi

El partido del primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó el martes que no tiene motivos para defender al multimillonario Gautam Adani tras su imputación en Estados Unidos por presuntos sobornos para conseguir contratos de suministro eléctrico en India.

El principal partido de la oposición en el Congreso ha acusado a Modi y a su Partido Bharatiya Janata (BJP) de proteger a Adani y de obstaculizar las investigaciones independientes sobre sus negocios en el país, acusaciones que el partido gobernante ha negado. Trabajadores del Congreso también se han manifestado exigiendo una investigación parlamentaria.

La fiscalía estadounidense imputó a Adani, fundador del grupo portuario y energético, a su sobrino Sagar Adani y a otras seis personas por su presunta participación en una trama de sobornos a funcionarios indios por valor de 265 millones de dólares para conseguir contratos de suministro eléctrico en cinco regiones del país.

El grupo ha negado las acusaciones, calificándolas de "infundadas" y añadiendo que "buscará todos los recursos legales posibles".

Las agencias federales de investigación indias y el regulador de los mercados no han hecho comentarios sobre la acusación y no respondieron a las preguntas de Reuters.

"No tenemos nada que defender y no estamos implicados. Que se defienda él solo", dijo por teléfono el portavoz del BJP, Gopal Krishna Agarwal. "No estamos en contra de los industriales. Los consideramos socios en la construcción de la nación. Pero la ley seguirá su propio curso si hacen algo mal".

Los comentarios de Agarwal se produjeron después de que el estado de Andhra Pradesh, gobernado por una alianza que incluye al BJP, dijo que exploraría si era posible cancelar un contrato local de suministro de energía vinculado al Grupo Adani.

Fuentes dijeron a Reuters el martes que es probable que Andhra suspenda el contrato y pida al gobierno federal que investigue las acusaciones. El Grupo Adani y el gobierno de Andhra no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Las autoridades estadounidenses han acusado a Gautam Adani y a los demás de acordar el pago de sobornos a funcionarios del gobierno indio no identificados para obtener contratos de suministro de energía solar en los estados de Odisha, Tamil Nadu, Chhattisgarh y Andhra Pradesh, así como en el territorio federal de Jammu y Cachemira, entre 2021 y 2022.

Todos los estados citados por las autoridades estadounidenses estaban gobernados en ese momento por partidos opuestos a la alianza gobernante de Modi, que han negado cualquier irregularidad, afirmando que no habían tratado con Adani, sino con una agencia del gobierno federal.

Con información de Reuters