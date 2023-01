Marcela Tauro destrozó a Diego Leuco y dijo lo que todos pensaban: "Mierda"

Marcela Tauro disparó durísima contra El Trece y las cifras que están registrando en el rating.

Marcela Tauro sorprendió con un brutal comentario al aire en Intrusos sobre el flojo presente que vive Telenoche y El Trece en materia de rating. "Números de mierda", disparó muy picante la panelista del ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de América TV.

El Trece atraviesa un difícil presente debido a los bajos números que viene marcando, por lo que ya estuvo moviendo su grilla en busca de mejorar su situación. Entre los importantes movimientos que experimentó la señal del Grupo Clarín en el último tiempo también se encuentra la partida de Diego Leuco, que decidió dejar la conducción de Telenoche para reencausar su carrera en otro tipo de contenidos, más cercano a los programas de interés general, tal como lo que hace en Antes que nadie, el ciclo que conduce en Luzu TV.

Sobre la partida de Leuco estaban hablando en Intrusos cuando Marcela Tauro sorprendió a todos en el estudio y en sus casas con un durísimo análisis que terminó con un inesperado exabrupto. "Obviamente está a la vista que El Trece se equivocó, sino tendría otros números", comenzó sutil la panelista.

Pero lo más picante del análisis llegó a continuación: "Está fracasando y tienen unos números de mierda". "No, Marce, no es así", intentaron comentar sus compañeros, mientras Flor de la V bromeaba asegurando que no sabía "si quedó claro" lo que pensaba Marcela Tauro y buscando cambiar rápidamente el tema para olvidar lo que dijo su panelista.

Inesperado anuncio de Adrián Suar por el bajo rating de El Trece: "El responsable soy yo"

El Trece comenzó muy flojo el 2023 en materia de rating y tuvo que hacer importantes cambios en su grilla para repuntar. La segunda temporada de El hotel de los famosos es una de sus mayores apuestas y con ella no logró ni siquiera acercarse a las cifras que registra cada noche Telefe con Gran Hermano, por lo que la gerencia del canal modificó su horario y lo mandó a la tarde, donde tampoco logró asentarse hasta el momento.

"Es un momento difícil, nunca tuve un arranque (de año) tan difícil", comenzó reconociendo Adrián Suar en lo que pareció ser una conferencia de prensa improvisada en el marco de su regreso al teatro El Nacional con su obra Inmaduros. En esa charla, el gerente de Programación de El Trece admitió su preocupación por las bajas mediciones de audiencia que está registrando la señal.

"Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor; es difícil ahora y acá estoy", señaló el actor y productor, al tiempo que reconoció que en ningún momento pensó en renunciar a su puesto. En ese sentido, también explicó que en los últimos meses no pudo encontrar el "resultado artístico" para uno de los canales más importantes de la televisión argentina.

"Puse dos novelas extranjeras y pensé que les iba a ir muy bien y les fue muy mal. Eso es un error mío, no es la primera vez que me pasa ni la última, el responsable soy yo", admitió Adrián Suar. De todos modos, el gerente de Programación de El Trece se mostró esperanzado de cara al futuro: "Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas en estos más de 20 años. Me ha ido muy bien y muy mal. Cuando me fue bien siempre mantuve un perfil bajo, nunca fui ni el mejor en las buenas ni el peor en las malas".