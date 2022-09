Lola Latorre se quebró al hablar de la salud de su mamá: "Estoy muy angustiada"

Lola Latorre, la hija de Yanina Latorre, brindó detalles sobre la salud de su mamá y confesó estar "muy angustiada".

Lola Latorre, la hija de Yanina Latorre, publicó un posteo en su cuenta de Instagram confesando su angustia por el problema de salud que atraviesa su mamá.

La panelista de LAM (América TV) sufrió un fuerte dolor en el oído semanas atrás, razón por la cual estuvo yendo de médico en médico hasta conseguir un diagnóstico. Ahora que lo obtuvo, su hija Lola respondió algunas preguntas que sus seguidores le hicieron al respecto en Instagram.

"¿Cómo estás por lo de tu mamá? ¿La estás ayudando, pobre? ¡Va a estar re bien!", le escribió una seguidora a la influencer en la plataforma. "Tengo un montón de estos mensajes sobre mamá. Estoy muy angustiada, pero tenemos mucha fe de que va a salir todo bien y se va a recuperar. La estamos bancando mucho", le respondió la hija de Yanina.

Historia de Lola Latorre sobre la salud de su mamá, Yanina Latorre.

El problema de salud que enfrenta Yanina Latorre

Yanina Latorre comenzó sintiendo un fuerte dolor en el oído y otros síntomas muy molestos, como una especie de zumbido y sordera. Luego de consultar con varios especialistas, le diagnosticaron un colesteatoma, un quiste cutáneo localizado entre el oído medio y el hueso mastoideo del cráneo.

"Fui a los médicos. Tengo un colesteatoma o algo así. No es sencillo. Me tengo que operar. No tiene nada que ver lo que tengo con la gripe y la miringitis que tuve", explicó la "angelita". "Parece que gracias a que me agarré esa gripe fuerte, se me inflamó el tímpano y pudieron detectarlo. Me tengo que hacer unos estudios y después, me van a operar", sumó.

En este sentido, Latorre explicó que solamente le queda acostumbrarse a vivir con ese zumbido y esa sordera. "Me están enloqueciendo, la verdad. Ayer me puse nerviosa y me angustié tanto que no le pregunté al médico todo lo que tenía que preguntar. Esto puede ser congénito o una otitis mal curada", siguió la panelista, y agregó que le harán "una operación de mediana complejidad".

Es por esto que a partir de ahora, la esposa de Diego Latorre decidió hacer un gran cambio en su manera de vivir la vida. "Son esas cosas de la vida que pasen para que te des cuenta. Tengo fe de que voy a estar bien, pero a partir de ahora, me voy a tomar la vida de otra manera. Voy a estar más con mi familia, con mis amigos, voy a viajar más... soy naturalmente luchadora, pero ahora lo voy a ser mucho más", concluyó.