Furia abandonó la casa de Gran Hermano: "Yo tenía muchas ganas".

Juliana "Furia" abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia. La famosa participante se fue de la competencia a pocas semanas de haber ingresado a la casa por voto del público y, antes de despedirse por la puerta giratoria, explicó los motivos de su salida.

Luego de que Santiago del Moro anunciara la decisión de Juliana, le dieron el lugar a la participante para que pudiera despedirse y contar los motivos de su salida. "No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa y poder jugar, pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Me paso mucho tiempo aburrida. Siento que estoy en otro level", empezó por decir en el vivo muy convencida de su decisión.

En este marco, Furia continuó: "Esta es su edición, que gane el mejor. Me gustaría que gane una mujer, pero bueno". Así las cosas, Juliana se despidió de todos y se fue por la puerta giratoria, sin embargo, su despedida no dejará un lugar vacío en la casa, sino que ahora la producción habilita un nuevo Golden Ticket para que reingrese un participante.

Juan Reverdito dejó mudo a todo Gran Hermano en medio de la crisis de Milei: "Estamos mal"

Juan Reverdito causó impacto en el mundo de la televisión y el espectáculo por lo que expuso al aire en plena emisión de Gran Hermano. El exparticipante, que estuvo en la edición 2022/23, no pudo contener las lágrimas y lloró en el estudio de Telefe bajo la mirada de Santiago del Moro y todo el panel del programa en el marco de la crisis económica del gobierno de Javier Milei.

"Te quiero agradecer a vos por la buena onda que siempre tuviste conmigo en los momentos más difíciles. Para mí, Gran Hermano fue algo único en mi vida", expresó quien quedó afuera de la placa del Golden Ticket, que permitía a exparticipantes volver a entrar a la casa. "Todos los que me dicen ‘para qué vine’, que iba a sacar un 0% de votos para entrar... Vine porque fui parte y yo lo sentí. Por más que haya jugado horriblemente mal, es un juego. Pero estoy recontra agradecido", agregó visiblemente emocionado.

“¿Cómo no vas a venir? Estás invitado cuando quieras, qué importa lo que te digan. Te fuiste cuando te fuiste, pero esta siempre será tu casa. Siempre estás invitado a venir acá", le dijo Del Moro. En ese momento, Reverdito interrumpió la ola de aplausos y gritos y dijo que tenía para decir "algo re importante".

"Celeste se llama -su novia-. Es la mujer más hermosa que conocí en mi vida, la que me banca en todo. Y quiero pedirle a toda la gente que está del otro lado… tengo carnet profesional, estoy buscando trabajo", pidió. "Estamos en una situación bastante complicada laboralmente. El que tenga un laburo para ofrecerme, de lo que sea, estoy dispuesto, porque la verdad es que estamos mal económicamente", reveló desconsolado, dejando al descubierto la complicada situación que está atravesando en medio de la crisis del gobierno de Javier Milei. En última instancia, le agradeció al conductor por haber sido "el único que me contestaba los WhatsApp y los mensajes en Instagram, siempre dándome ánimo. Te lo digo de corazón".