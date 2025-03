Chau 0 km: la drástica decisión que tomó Gran Hermano a última hora.

La producción de Gran Hermano habilitó una vez más el juego por el auto 0 kilómetro: los participantes originales pudieron competir por el vehículo nuevo eligiendo llaves al azar hasta sacar la correcta. El juego comenzó en la noche del martes e iba a seguir este miércoles 5 de marzo, pero antes de reiniciar el juego, los participantes fueron sorprendidos con un rotundo anuncio.

La jornada del miércoles fue diferente a lo habitual, ya que los concursantes no asistieron al confesionario para emitir sus votaciones ya que el domingo ingresarán dos exparticipantes con el Golden Ticket. Por este motivo, los concursantes se pasaron toda la gala en el SUM para competir por el auto. Pero antes de esto, la voz de Gran Hermano llegó con una propuesta que generó dudas en muchos participantes y casi logra que se pierdan el gran premio.

Los cigarrillos son un gran problema dentro de la casa, ya que hay muchas personas fumadoras y solo pueden conseguirlos a través del kiosco. Por este motivo, la producción decidió proponerles un "canje": quienes quisieran obtener cigarrillos esa semana, podrían obtener 10 atados a cambio de dejar su lugar en la competencia por el auto. Esta situación apuntó directo contra Sandra y Katia, las dos participantes que más adicción tienen al tabaco. Sin embargo, ninguna de ellas resignó el vehículo.

Finalmente, Ulises se consolidó como el ganador del auto con la llave número 186, pero lejos de festejar, estas dos compañeras se mostraron bastante incómodas. Por otro lado, los nuevos participantes tampoco pudieron participar por decisión de los originales y, por ende, tampoco podrán obtener cigarrillos esta semana.

Sorpresiva expulsión en Gran Hermano: Luca tuvo que abandonar la casa en vivo

Un tenso suceso tuvo lugar en la gala de Gran Hermano de este lunes 24 de febrero: tras filtrar información del exterior, un querido participante quedó expulsado del reality. Por decisión de la producción, el joven quedó fuera de competencia nuevamente, y esta vez de manera definitiva, para evitar que siguiera "ensuciando" el juego.

Tras haber ingresado primero en el repechaje, al obtener la mayor cantidad de votos por parte del público, Luca quedó expulsado de la casa tras filtrar información sensible del exterior para sus compañeras aisladas. El participante fue advertido e incluso sancionado en repetidas ocasiones por esta actitud, pero como siguió incumpliendo las normas, decidieron expulsarlo.

Anteriormente, el joven ya había recibido una sanción junto a Renato por haber filtrado información. En ese caso, solo lo mandaron a placa y logró salir airoso. Sin embargo, en la tarde de este lunes, el jugador tuvo un encontronazo con sus compañeras Lourdes y Martina y terminó brindándoles información sensible del exterior que expone el juego.

"Si yo hubiera querido usar información del exterior cuando reingresé en el repechaje no me hubiera juntado con ustedes", les lanzó a sus compañeras. Así, les demostró que ellas no eran tan fuertes para el público y que podrían correr riesgo de irse. Por este tipo de filtración, la producción decidió no arriesgarse más y expulsaron al joven de 19 años del juego.