Gran Hermano: quién quedó nominado este miércoles 26 de febrero.

Luego de una semana con placa positiva, donde todos los participantes de Gran Hermano quedaron nominados, los participantes fueron convocados una vez más al confesionario para conformar una nueva placa de camino a la eliminación del domingo. Así, con las tensiones de la casa, los participantes explicaron el por qué de su decisión.

La noche ya empezó bastante tensa, ya que la placa ya contaba desde un inicio con un clima de adversidad. Más allá de que muchos creían que la enemistad iba a surgir entre los nuevos participantes y los viejos, la verdad es que situación empezó a intensificarse entre los originales. Actualmente, la mayor disputa se da entre Chiara, Juan Pablo y Katia, tres participantes que están bastante enemistados entre ellos y se pelean a diario.

En este contexto, los concursantes fueron a votar y, tal como lo plantea la nueva dinámica, mitad de las votaciones fueron en el confesionario y la otra mitad cara a cara. Por supuesto que esto generó incomodidad en la casa, sobre todo en una semana donde Chiara es la líder y, por ende, muchos de los originales corren riesgo de irse.

Luego de que todos dieran a conocer sus votaciones, la placa final quedó conformada. Los participantes con riesgo a irse de la casa son: Sandra (fulminada), Renata (fulminado), Katia (13 votos en contra), Gabriela (6 votos en contra), Eugenia (5 votos en contra) y Juan Pablo (5 votos en contra).

Así quedó conformada la placa de este miércoles.

Uno a uno, cómo votaron los participantes de Gran Hermano

En el confesionario:

Chiara : le dio cuatro votos a Juan Pablo y dos a Katia

: le dio cuatro votos a Juan Pablo y dos a Katia Katia : le dio dos votos a Eugenia y uno a Lucía

: le dio dos votos a Eugenia y uno a Lucía Santiago "Tato" : le dio dos votos a Katia y uno a Juan Pablo (anulados por decisión de Saif).

: le dio dos votos a Katia y uno a Juan Pablo (anulados por decisión de Saif). Juan Pablo : le dio dos votos a Lucía y uno a Marcelo.

: le dio dos votos a Lucía y uno a Marcelo. Sandra : fue la autora de la espontánea y le dio tres votos a Eugenia y dos a Marcelo.

: fue la autora de la espontánea y le dio tres votos a Eugenia y dos a Marcelo. Martina : le dio dos votos a Santiago "Bati" y uno a Gabriela.

: le dio dos votos a Santiago "Bati" y uno a Gabriela. Ulises : le dio dos votos a Lourdes y uno a Martina (anulados por decisión de Delfina)

: le dio dos votos a Lourdes y uno a Martina (anulados por decisión de Delfina) Lourdes : le dio dos votos a Gabriela y uno a Marcelo.

: le dio dos votos a Gabriela y uno a Marcelo. Luciana : le dio dos votos a Lucía y uno a Katia.

: le dio dos votos a Lucía y uno a Katia. Luz: le dio dos votos a Gabriela y uno a Katia.

Cara a cara

Santiago "Bati" : le dio dos votos a Katia y uno a Lourdes

: le dio dos votos a Katia y uno a Lourdes Selva : le dio dos votos a Katia y uno a Martina.

: le dio dos votos a Katia y uno a Martina. Eugenia : le dio dos votos a Katia y uno a Lourdes.

: le dio dos votos a Katia y uno a Lourdes. Gabriela : le dio dos votos a Martina y uno a Lourdes.

: le dio dos votos a Martina y uno a Lourdes. Lucía : le dio dos votos a Katia y uno a Santiago "Bati".

: le dio dos votos a Katia y uno a Santiago "Bati". Marcelo : le dio dos votos a Luciana y uno a Juan Pablo.

: le dio dos votos a Luciana y uno a Juan Pablo. Renato : le dio dos votos a Luciana y uno a Gabriela.

: le dio dos votos a Luciana y uno a Gabriela. Lorenzo: le dio dos votos a Katia y uno a Lourdes.

Sorpresiva expulsión en Gran Hermano: Luca tuvo que abandonar la casa en vivo

Un tenso suceso tuvo lugar en la gala de Gran Hermano de este lunes 24 de febrero: tras filtrar información del exterior, un querido participante quedó expulsado del reality. Por decisión de la producción, el joven quedó fuera de competencia nuevamente, y esta vez de manera definitiva, para evitar que siguiera "ensuciando" el juego.

Tras haber ingresado primero en el repechaje, al obtener la mayor cantidad de votos por parte del público, Luca quedó expulsado de la casa tras filtrar información sensible del exterior para sus compañeras aisladas. El participante fue advertido e incluso sancionado en repetidas ocasiones por esta actitud, pero como siguió incumpliendo las normas, decidieron expulsarlo.

Anteriormente, el joven ya había recibido una sanción junto a Renato por haber filtrado información. En ese caso, solo lo mandaron a placa y logró salir airoso. Sin embargo, en la tarde de este lunes, el jugador tuvo un encontronazo con sus compañeras Lourdes y Martina y terminó brindándoles información sensible del exterior que expone el juego.

"Si yo hubiera querido usar información del exterior cuando reingresé en el repechaje no me hubiera juntado con ustedes", les lanzó a sus compañeras. Así, les demostró que ellas no eran tan fuertes para el público y que podrían correr riesgo de irse. Por este tipo de filtración, la producción decidió no arriesgarse más y expulsaron al joven de 19 años del juego.