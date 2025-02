Sorpresiva expulsión en Gran Hermano: Luca tuvo que abandonar la casa en vivo

Un tenso suceso tuvo lugar en la gala de Gran Hermano de este lunes 24 de febrero: tras filtrar información del exterior, un querido participante quedó expulsado del reality. Por decisión de la producción, el joven quedó fuera de competencia nuevamente, y esta vez de manera definitiva, para evitar que siguiera "ensuciando" el juego.

Tras haber ingresado primero en el repechaje, al obtener la mayor cantidad de votos por parte del público, Luca quedó expulsado de la casa tras filtrar información sensible del exterior para sus compañeras aisladas. El participante fue advertido e incluso sancionado en repetidas ocasiones por esta actitud, pero como siguió incumpliendo las normas, decidieron expulsarlo.

Anteriormente, el joven ya había recibido una sanción junto a Renato por haber filtrado información. En ese caso, solo lo mandaron a placa y logró salir airoso. Sin embargo, en la tarde de este lunes, el jugador tuvo un encontronazo con sus compañeras Lourdes y Martina y terminó brindándoles información sensible del exterior que expone el juego.

"Si yo hubiera querido usar información del exterior cuando reingresé en el repechaje no me hubiera juntado con ustedes", les lanzó a sus compañeras. Así, les demostró que ellas no eran tan fuertes para el público y que podrían correr riesgo de irse. Por este tipo de filtración, la producción decidió no arriesgarse más y expulsaron al joven de 19 años del juego.

Luca fue el más votado para volver en la instancia de repechaje.

Telefe lo anunció: la drástica decisión con Gran Hermano que desató la crisis en televisión

Gran Hermano fue una de las grandes apuestas de Telefe en 2022: aquella edición que coronó a Marcos Ginocchio como el ganador, devolvió la euforia por el formato al país. Por este motivo, Telefe decidió apostar por una temporada nueva a fines del 2023 y una nueva este 2025. Sin embargo, los números obtenidos no están siendo los esperados, motivo por el que el canal tomó una drástica decisión al respecto.

La edición 2023/2024 se extendió por seis meses y generó mucho fanatismo entre el público con el personaje de Furia, Martín Ku o, el ganador, Bautista Mascia. Sin embargo, el canal esperó poco más de cinco meses para lanzar esta nueva temporada y el público no la recibió de la forma esperada. Mientras que las ediciones anteriores alcanzaban picos de 20 puntos en cada gala, esta llega a penas a los 13 o 14. Por este motivo, Telefe decidió que es hora de ponerle fin al reality.

Según dio a conocer Ángel de Brito en LAM, ciclo emitido por América TV, Telefe le dará cierre a esta edición en los próximos meses y luego dejará descansar el formato. Aunque si bien todavía no hay precisiones sobre el tema, se estima que la fecha de regreso del programa será recién en el 2028.

Mientras tanto, una vez que finalice el ciclo conducido de Santiago del Moro, Telefe ya confirmó la llegada de La Voz Argentina. Luego de los meses que dure esta competencia, que ya habilitó las audiciones, se rumorea que iniciará una nueva edición de Masterchef Celebrity, pero no se descarta la llegada de un nuevo formato.