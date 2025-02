Gran Hermano: quiénes quedaron eliminado este domingo 23 de febrero.

Una vez más se realizó una gala de eliminación en Gran Hermano, pero esta vez tuvo un diferencial: fue por voto positivo y quedaron eliminados dos concursantes fueron los que quedaron fuera de juego. Así, en una gala bastante reñida, se definió al nuevo eliminado de la casa.

La semana pasada, Santiago del Moro anunció que todos los concursantes se encontraban en placa a excepción de Sandra, que fue la líder de la semana. Paralelamente, en la jornada del miércoles, el conductor entró a la casa para comunicar los participantes que se salvaban, es decir quiénes habían conseguido más cantidad de votos por parte del público. Así, la placa para este domingo había quedado confirmada por Lorenzo, Saif, Juan Pablo, Luciana, Lucía, Delfina, Santiago "Bati", Marcelo y Gabriela.

En este marco, durante la jornada del domingo, Del Moro entró a la casa para empezar a bajar gente de la placa. La primera en salir y asegurarse una semana más en competencia fue Luciana, quien obtuvo el 33,8%. A ella le siguió Juan Pablo con 38,4%, Santiago "Bati" con el 38,6%, Lorenzo 35,7% y Gabriela 35,7% y Lucía con 32,1%.

De este modo, la definición final quedó entre Delfina, Saif y Marcelo, tres de los participantes que ingresaron en la instancia de repechaje. Quien se salvó de la eliminación fue Marcelo con 45,8% de los votos, mientras que los eliminados fueron Delfina y Saif con el 28,3% y 25,9% respectivamente.

Marcelo, el participante que se salvó de la gala de eliminación.

Participó en Gran Hermano, fue una de las jugadoras más queridas y está en su peor momento: "Sola no puedo"

Una de las exparticipantes de Gran Hermano más queridas se animó a hablar de su vida post reality y blanqueó los problemas de salud mental que le trajo la exposición en medios. El triste momento de "La Tora", quien en la actualidad es una figura de Telefe.

La revelación de "La Tora" fue en el marco de un móvil de televisión, en el que la joven habló de los problemas de salud que le dejó su paso por Gran Hermano: "Yo tengo ansiedad social, muchos de mis compañeros la tienen, y soy una persona tan emocional y tan de expresar lo que siento -y reflejo también eso-, que cuando empiezan a contarme que Marcos (Ginocchio) me vi en esa y me pregunté '¿cómo hizo para pasarla así de bien?'. Yo me privo de un montón de cosas en mi vida por tener ansiedad social. Además, yo soy la primera en ser pro de la salud mental".

"Me privo mucho con mis amigas, con mi familia, de ir a lugares populares. Si voy a la cancha siempre tengo que ir con alguien, sola no puedo ir. También en las cuadras que rondan mi casa. No conozco la vuelta de mi casa. Me falta el aire y es una situación que no puedo controlar", agregó la joven. Los dichos de "La Tora" fueron analizados por Pamela David y su equipo, y la psicóloga clínica Celia Antonini -invitada a Desayuno Americano (América TV)- explicó: "Es fobia social. Es miedo o ansiedad a la exposición a situaciones sociales con personas desconocidas. Es un trastorno de ansiedad. Tiene tratamiento, puede curarse".