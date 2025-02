Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 12 de febrero.

Luego del ingreso de los 8 nuevos participantes en Gran Hermano se realizó la primera gala de nominación con los nuevos concursantes. En este marco, todos los participantes fueron convocados al confesionario para emitir sus votos y explicar por qué querían que ciertas personas queden eliminadas el próximo domingo.

Uno a uno, los concursantes fueron convocados al confesionario este miércoles y contaron el por qué elegían a ciertos participantes para que vayan camino a la gala de eliminación. Pese a que el clima está bastante tenso en la casa entre los concursantes "originales", todos los ojos apuntan contra los nuevos.

Además, por primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina, la producción habilitó la posibilidad de hacer complot, por lo que la gala de nominación terminará siendo bastante pequeña. Cabe resaltar que Selva, la nueva participante uruguaya, ya está fulminada por decisión de Lourdes.

Uno a uno, cómo votaron los participantes de Gran Hermano este miércoles 12 de febrero

Votos en el confesionario

Delfina : le dio dos votos a Eugenia y uno a Lorenzo.

: le dio dos votos a Eugenia y uno a Lorenzo. Gabriela : le dio dos votos a Delfina y uno a Martina.

: le dio dos votos a Delfina y uno a Martina. Eugenia : le dio dos votos a Luciana y uno a Santiago "Tato".

: le dio dos votos a Luciana y uno a Santiago "Tato". Selva : le dio dos votos a Saif y uno a Eugenia.

: le dio dos votos a Saif y uno a Eugenia. Saif : le dio dos votos a Ulises y uno a Delfina.

: le dio dos votos a Ulises y uno a Delfina. Santiago "Bati" : le dio dos votos a Chiara y uno a Katia.

: le dio dos votos a Chiara y uno a Katia. Lorenzo : le dio dos votos a Delfina y uno Ulises.

: le dio dos votos a Delfina y uno Ulises. Marcelo : le dio dos votos a Delfina y uno a Sandra.

: le dio dos votos a Delfina y uno a Sandra. Lucía: le dio dos votos a Eugenia y uno a Delfina.

Votos cara a cara

Lourdes : le dio dos votos a Eugenia y uno a Marcelo.

: le dio dos votos a Eugenia y uno a Marcelo. Brian : le dio dos votos a Saif y uno a Eugenia.

: le dio dos votos a Saif y uno a Eugenia. Luca : le dio dos votos a Marcelo y uno a Gabriela.

: le dio dos votos a Marcelo y uno a Gabriela. Renato : le dio dos votos a Saif y uno a Marcelo.

: le dio dos votos a Saif y uno a Marcelo. Luz : le dio dos votos a Katia y uno a Delfina.

: le dio dos votos a Katia y uno a Delfina. Katia: le dio dos votos a Eugenia y uno a Chiara.

le dio dos votos a Eugenia y uno a Chiara. Chiara: le dio dos votos a Katia y uno a Juan Pablo.

Así se ve el confesionario en Gran Hermano 2025.

Santiago del Moro se la pudrió a Brian al aire de Gran Hermano: "Dejame terminar a mí"

Santiago del Moro se cruzó al aire de Gran Hermano con Brian, uno de los participantes más destacados del reality de Telefe. Todo se dio tras el malestar del joven por ser besado en la mejilla por Selva, mientras él estaba durmiendo. El video del momento y la polémica en redes sociales.

"Voy a tratar de hablartelo porque me molestó tu comentario, que me dijiste que el beso de Selva 'tampoco me pegó un almohadonazo'. La verdad es que no, pero si yo no se lo permito, no tiene por qué hacerlo", expresó Brian ante Santiago del Moro. Ocurre que, minutos antes, el conductor de Gran Hermano desmereció el reclamo del joven tras ser besado por la nueva participante mientras él estaba descansando.

"Una persona que llega a la casa, te levanta, te dice buen día y te da un beso no me parece que sea una agresión. Si a vos te molesta se lo decís. Espero que no lo haga más si te molesta", respondió Santiago del Moro, y añadió: "A vos te molesta Selva, haga lo que haga".

La conversación continuó, y Brian siguió exponiendo su descontento. Luego, llegó un instante en el que Santiago del Moro continuó dando su parecer, el participante lo quiso interrumpir con una aclaración, y el conductor le respondió de manera tajante: "Dejame terminar a mí". En X (ex Twitter), muchas personas bancaron al vendedor ambulante y cuestionaron el tono del conductor de Gran Hermano.