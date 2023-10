Beto Casella dijo lo que todos piensan sobre PH, Podemos Hablar: "Listo"

El conductor de Bendita TV habló sobre la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en el programa de Andy Kusnetzoff. El picante análisis de Beto Casella.

La escandalosa pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH, Podemos Hablar, se apoderó de la televisión antes de que el programa de Telefe salga al aire. El episodio ocurrió durante la emisión del último sábado, pero horas antes quedó bajo el filoso análisis de Beto Casella y sus compañeros de Bendita TV.

El ciclo conducido por Andy Kusnetzoff quedó en el ojo de la polémica cuando Laura Ubfal filtró la fuerte discusión que tuvieron en la grabación Francese y Rincón. Todo comenzó porque Belén le recordó una supuesta situación que habrían vivido en una fiesta de Moria Casán, donde Andrea habría intentado seducirla, y estos dichos provocaron la furia de la exparticipante Gran Hermano.

La polémica fue abordada con uno de los clásicos informes de Bendita y cuando volvieron al estudio, los panelistas y el conductor estrella de El Nueve dijeron lo que muchos piensan del programa de Telefe. "Yo creo que PH se está convirtiendo en un programa que reviste gravedad para la televisión argentina. A ese nivel. Porque hace muchos años que está en pantalla y las figuras del espectáculo son limitadas. Entonces los hacen ir y todo el tiempo les preguntan anécdotas y anécdotas y anécdotas ¡Entonces ya no saben qué contestar! Entonces ahora ya es ‘me parece que un día Bergara Leumann me miró la cola’ ¡Cosas rarísimas que tiran por tirar! Y se arman estas bataholas”, sostuvo Romina Scalora.

En tanto, Any Ventura opinó: “Lo qué pasa es que para mí Andrea está ahora en otra etapa de su vida. Está muy religiosa, se va a casar, tal vez en este momento esto le desafina”. "También Andrea le podría haber contestado a Belén ‘vos estás loca’ y se reía y listo", remarcó Beto. "Pero igual, cuando después Rincón explica que tiene un trastorno límite de la personalidad, que un enojo para ella es un treinta por ciento más… Bueno, si es un tema de salud, ¿qué podemos opinar de afuera?", concluyó el conductor.

Beto Casella se animó a decir lo peor de Telefe

Beto Casella es un conductor de televisión y periodista que comenzó su carrera en los 90, pero su voz tiene peso en los medios desde el comienzo de Bendita TV, ciclo que lleva adelante desde hace más de 17 años. De esa manera, cada declaración que pronuncia el comunicador al aire es tenida en cuenta por los medios y así sucedió con lo que contó sobre una fuerte interna que habría en Telefe.

El conductor estrella de El Nueve aludió a la entrevista que Georgina Barbarossa le hizo a Jésica Cirio en medio del conflicto legal de Martín Insaurralde y el lugar de duda en el que quedó ella. Beto aseguró que la modelo se habría molestado con la conductora por sus incisivas preguntas en relación con el estilo de vida que tenía con el exdirigente de Lomas de Zamora, que según Barbarossa era demasiado alto para el sueldo de un intendente y una co-conductora.

"Habíamos dicho que la nota de Georgina no tuvo ningún tipo de tregua para Cirio, preguntándole lo que cualquier persona de su casa querría saber. Y quedó una pica, está el clima que explota. En Telefe queda lugar solo para una de las dos, me dijo Bremer. Se pudrió todo", comentó Casella. Y cerró con una fuerte opinión sobre cómo Georgina trató a su compañera: "Sólo faltó que le diga ‘¿Sabés que? Vos sos cómplice de Insaurralde. Por un lado, está el enojo con Jésica, porque la voz de Georgina es un poco lo que le diría muchísima gente ‘¡Dale! Se huele la riqueza mal habida, no puede pasarte por al lado tanto tiempo’. Y mucho enojo de los hombres de la política con Insaurralde, porque el tipo ¡Dejó la vara muy alta!".