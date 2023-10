Escándalo en Telefe: la feroz pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese que terminó en gritos y llantos

Filtran detalles sobre el tenso ida y vuelta que Andrea Rincón y Belén Francese tuvieron en las grabaciones de PH, Podemos Hablar.

Andrea Rincón y Belén Francese son dos reconocidas figuras del mundo del espectáculo que en las últimas horas protagonizaron una fuerte polémica cara a cara. Todo ocurrió en las grabaciones de PH, Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kusnetzoff, en el que diferentes figuras de la farándula se presentan a contar sus historias de vida. En una reciente emisión que todavía no se mostró en pantalla, las dos divas tuvieron un tenso ida y vuelta que estuvo a punto de terminar de la peor manera. Más tarde, algunas estrellas que estuvieron presentes revelaron cómo fue aquel incómodo momento que se vivió.

Luego de conversar con los testigos, Ángel de Brito detalló lo ocurrido en LAM (América TV). Según su relato, todo comenzó cuando estaban en plena ronda de preguntas y Kusnetzoff desafío a pasar al frente a todos aquellos "que tuvieron una noche increíble". A pesar de que parecía una pregunta inocente, desencadenó una fuerte pelea entre Francese y Rincón.

"Belén Francese, dijo: 'Yo pasé una noche increíble y ella (señalando a Andrea Rincón) me quiso levantar'. Así, fresca. Rincón dijo 'no me acuerdo, ¿qué pasó acá?'. Y ahí se desbordó todo", comenzó De Brito. Y agregó que más tarde, Rincón reaccionó y se defendió con un contundente descargo contra la modelo: "Esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto. Yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar. Además, me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota".

Como si eso fuera poco, la actriz mandó al frente a Francese con un dato desconocido sobre su vida privada: "Y no quedó ahí, porque Rincón seguía caliente y le dijo: ‘Vos también estabas en la misma, no sé qué hablás’, hablando del consumo”, remarcó De Brito. "Ahí se puso mal Belén y dijo 'no, yo nunca estuve en esa, ni a palos'. Gritos, llantos... Andy le dijo si no le quería pedir disculpas y Rincón le dijo ‘lamento romperte el corazón, pero jamás te tiré onda, lo único que vos querés, Francese, es pegar un portal’”, cerró el conductor. Por ahora, no se sabe si Telefe emitirá el fragmento completo o si hará un recorte del escándalo.

Andrea Rincón reveló que practicó "ayuno sexual" con su pareja

Meses atrás, Andrea estuvo como invitada en el streaming Las Pibas Dicen. En medio de la conversación, la actriz sorprendió a todos los presentes al contar la llamativa práctica que hizo con su pareja actual, Mauricio Corrado. "Tener una pareja para mí era 80% sexo y 20% afecto”, confesó Rincón, y agregó que eso le trajo "muchos problemas". Por esta razón, decidieron hacer "un ayuno sexual".

La mediática explicó que durante ese tiempo, dejó el alcohol, el cigarrillo y el sexo. “Primero pusimos una cosa de almohadas para dividir. ‘Vos acá y yo acá'. Empezamos a dormir vestidos...”, recordó. Como eso no funcionó, decidieron dormir en camas separadas e incluso consideraron atarse para dormir. "En un momento empezó a pasar algo que nunca me pasó en la vida. Se empezó a fortalecer la relación y era algo que yo desconocí. Claro, empezó a cambiar el porcentaje", concluyó Andrea.