Beto Casella contó lo impensado sobre el ritual de Andrea Rincón: "Lo vi"

El conductor de televisión opinó sobre el video viralizado de Andrea Rincón. Beto Casella sorprendió con sus declaraciones en Bendita.

Beto Casella es uno de los conductores de televisión con más relevancia en la actualidad, después de casi veinte años de llevar adelante su ciclo Bendita con gran éxito en El Nueve. El presentador opina de temas de coyuntura en su programa y así lo hizo con el video viralizado del bautismo evangelista de Andrea Rincón.

Las redes sociales se llenaron de reacciones frente al video del bautismo de Rincón, donde se vio a la actriz ingresar e una pileta de lona rodeada de fieles al evangelismo y sumida en un profundo llanto por el momento que vivía. "Fue un bautismo en una religión que adoptó de grande Andrea y ¡cero lujo! Porque fue una pileta de lona, todo con mucha austeridad", comentó Casella.

Después de un informe que pasaron en Bendita donde, fieles a su estilo, le pusieron una cuota de humor a la noticia sobre Andrea Rincón, Casella sumó: "Así que nuestro saludo para Andrea, su pareja, sus seres queridos que estaban ahí. Porque este es un cambio que debe ser de una plenitud. Yo lo vi un poco en una hermana mía, que lo está transitando y es de mucha felicidad". Y cerró: "El encuentro con Cristo ¡Otra vida! Dejás mucho atrás. Ella pasó por un infierno, lo ha contado. Lo muestran como algo pintoresco, pero no está bien burlarse".

La revelación de Beto Casella sobre la relación de Fátima Florez con Javier Milei

El conductor de El Nueve dio a conocer que la humorista se habría puesto en pareja con el candidato a presidente por una estrategia. "Me habló un amigo de Norberto (el ex de Fátima) y me dijo que está, realmente, estupefacto. Vieron cuando ustedes ven venir algo que se va desmechando, pero bueno está como congelado porque pensaba que envejecía con esa persona. Así está", comentó el presentador. Alejandra Maglietti defendió a Florez y disintió con Casella: "El amigo ese que te habla, no le advirtió a Norberto que si él andaba correteando a algunas bailarinas podía pasar". El conductor le puso humor a la situación e intentó volver a defender a Norberto: "¡Es todo mentira! Si vas a hablar media palabra de él argumentalo, si no mejor callá. ¡Rumores, rumores!".

Fuerte opinión de Beto Casella sobre Marcelo Tinelli

El presentador fue contundente en sus declaraciones sobre la manera de trabajar de Marcelo Tinelli, quien pediría que en los estrenos de su programa todas las figuras del canal acudan al estudio de TV. "Tinelli tiene esa cosa de que tiene que tener toda una corte ahí. A mí me dan un millón de dólares, soy del canal, me dicen que tengo que estar ahí y no voy, les digo que mi contrato no lo incluye. ¡Me ponés en esa tribunita y me matás para toda la vida!", comentó sin tapujos Casella tras la llegada de Bailando 2023 a América TV. Y sumó: "Ojalá que le vaya bien. Porque ¿Cuánta gente labura? Después algunos criticaron las bailarinas puestas de florero ahí, como que por ahí ya está en desuso. Pero son críticas de redes, tampoco sabemos si representan a la mayoría de la gente".