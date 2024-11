Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 28 de noviembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se acerca al final del calendario de pagos de las diversas asignaciones y prestaciones para el onceavo mes del año. Los cobros del organismo nacional incluyen asignaciones familiares de pensiones no contributivas y pagos únicos para matrimonio, nacimiento y adopción. Cerca de llegar a su fin, ANSES se encarga de los últimos días en su cronograma de pagos. Quiénes cobran hoy, jueves 28 de noviembre.

Quiénes cobran hoy, jueves 28 de noviembre de 2024

Cuándo cobro Anses: jubilados y pensionados superan el haber mínimo

Después de completar con el pago a la primera tanda de titulares, la semana pasada, jubilados y pensionados que reciben un haber mayor al mínimo –alcanzando los $1.701.094,47– se inició al calendario de cobros máximos el pasado lunes 25 de noviembre. Se extenderá el pago hasta este viernes 29.

Por su parte, este jueves 28 de noviembre de 2024, cobrarán su haber aquellos con DNI terminado en 6 y 7.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de noviembre de 2024.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas, superan durante el mes de noviembre los $176.000 como mínima –sin contar el bono de $70.000, donde pasaría a ser un cobro de $246.000– mientras que alcanza los $202.000 como máxima –alcanzando los $272.000 con el bono extraordinario–, en el caso de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM). Por su parte, las Asignaciones Familiares de PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciación, se abonarán entre el 8 de noviembre y el 11 de diciembre.

Actualmente existen cuatro tipos de pensiones: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Prestación por Desempleo

Por último, finaliza el cobro de la Prestación por Desempleo ANSES, dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013.

Tené en cuenta que: si sos trabajador permanente, debés tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato y si sos trabajador eventual y de temporada, haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año.

Desempleo Plan 1: mes a cobrar, noviembre