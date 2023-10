Filtraron una escandalosa pelea en PH que perjudica a Andy Kusnetzoff: "Llanto y amenaza"

La grabación de PH, Podemos Hablar se convirtió en el escenario de una dura pelea entre dos figuras del espectáculo. El programa se verá el próximo sábado en la pantalla de Telefe.

PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, se emite todos los sábados a la noche, pero se graba entre semana. Fue así que se filtró la escandalosa pelea que se produjo entre dos de las invitadas que participarán de la próxima emisión.

El ciclo de entrevistas grupales regresó hace algunas semanas a Telefe luego de reiteradas demoras, que provocaron rumores de levantamiento. Sin embargo, hubo acuerdo y la nueva temporada de PH consiguió excelentes mediciones de rating, con el último sábado como excepción.

El regresó de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece impactó en el programa de Kusnetzoff y perdió en la competencia directa. La visita de Javier Milei y Fátima Florez a la mesa de la diva fue el programa más visto de la jornada y la producción de "La Chiqui" decidió seguir con la política.

Es así que el sábado 14 la gran invitada de la noche a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, acompañada por Carlos Melconian, Jonathan Viale y Viviana Canosa. Además, habrá una emisión especial de La Noche de Mirtha en domingo con Sergio Massa como protagonista. El candidata de Unión por la Patria estará acompañado por su esposa, Malena Galamarini, Moria Casán, y se busca un cuarto invitado.

Ante este panorama, Andy y su equipo de producción se esforzaron por armar un programa atractivo y aunque no trascendió la lista de invitados, si se supo que hubo un fuerte encontronazo entre dos figuras en la grabación. La encargada de filtrar la información fue Laura Ubfal.

"Escándalo total en estos momentos en al grabación de Podemos Hablar. Las protagonistas son Andrea Rincón y Belén Francese", informó la panelista de Intrusos a través de su cuenta de Twitter. "Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era", adelantó la periodista.

El desgarrador descargo de Facundo Arana en PH, Podemos Hablar

Facundo Arana es un actor de televisión que protagonizó éxitos como Muñeca Brava, Sos mi Vida, Vidas Robadas y Pequeña Victoria. El artista acudió como invitado al ciclo PH, Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff en Telefe y fue en ese reportaje donde quebró en llanto al recordar a un amigo fallecido.

La nueva temporada de Podemos Hablar en el canal de las pelotas incluye algunas secciones que nunca se había levado a cabo, varias de ellas con el fin de sensibilizar a los invitados. Así, el juego al que fue sometido Arana se basó en sentarse en una silla y que frente de él se sentara personas importantes de su vida. Lo extraño de la dinámica es que ninguno de los dos puede emitir palabra en ese cruce, solo conectarse a través de las miradas.

Una de las personas que pasó por enfrente de Arana en dicho juego fue Loli, una joven cuyo padre fue uno de los mejores amigos de Facundo. "El papá de Loli y yo somos íntimos amigos desde nuestro nacimiento porque nuestras mamás son íntimas amigas de toda la vida. Y mi amigo me llevó a los 15 años a estudiar teatro, yo no tenía ni idea de nada, él era un escritor magnífico y yo quería dibujar, entonces él escribía y yo dibujaba, y me acompañó y se afeitó la cabeza cuando yo tuve mi cáncer", comentó Arana, emocionado.

"Tratar de describirlo en palabras es imposible. Él me llevó junto con la gente más importante de mi vida a lo largo de una enfermedad de la que solo no vas a salir nunca jamás en tu vida, nunca. Importa más un abrazo que el tratamiento, y los médicos mismos te lo dicen. Bueno, él estuvo ahí y lo logramos y yo me recuperé del cáncer y él se murió de un aneurisma", siguió su conmovedor relato el artista. Y cerró: "Lo que él no supo, aunque por supuesto que lo sabe porque su alma que es mucho más sabia que todo lo que hay en el mundo, era que su novia iba a ser mamá de esta belleza y es su novia que yo le había presentado. Éramos amigos y resulta que él nunca supo. O sea, su cuerpo, su alma acá nunca supo".