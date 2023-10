Mirtha Legrand le dio la noticia menos pensada a El Trece post entrevista a Milei y Fátima Florez

Mirtha Legrand volvió a El Trece con la entrevista a Javier Milei y Fátima Florez. La impensada noticia que le dio al canal que tiene como gerente a Adrián Suar.

Mirtha Legrand es una de las conductores más históricas de la televisión argentina que, con 96 años, volvió a la pantalla chica con sus clásico programa de entrevistas por la noche en El Trece. Posterior a la nota con el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, y la humorista Fátima Florez, la "Chiqui" le dio una impensada noticia al canal cuyo gerente de programación es Adrián Suar.

En su temporada 55, Mirtha Legrand regresó a El Trece tras varias negociaciones fallidas con otros canales, luego de su última aparición a fines de 2022. Los primeros invitados fueron solamente Javier Milei y Fátima Florez y la conductora de 96 años competía con otros programas en el rating: PH: Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff por Telefe; y Polémica en el bar conducido por Marcela Tinayre en América TV.

En esa competencia televisiva, Mirtha Legrand le dio una noticia que la gerencia de El Trece no esperaba. La Noche de Mirtha Legrand hizo 11,6 puntos de rating y superó a PH: Podemos Hablar, que logró una marca de 8,3. Andy Kusnetzoff tuvo como invitados a La Joaqui, artista urbana y jurado de Got Talent Argentina; el actor Facundo Arana, el cantante Joaquín Levinton, el periodista deportivo Gastón Edul; y la ex Gran Hermano Daniela Celis.

De esta manera, Mirtha Legrand se quedó con la noche de los sábados, un registro que todos los conductores que tienen la posibilidad de trabajar en esa franja horaria anhelan. Por el momento, se desconoce cuáles son los próximos invitados de la conductora que regresó oficialmente a la pantalla chica.

El impensado problema que tuvo Mirtha Legrand antes de entrevistar a Milei y Fátima Flórez: "Bronca"

Los primeros entrevistados de la diva de los almuerzos fueron Fátima Florez y Javier Milei, personajes de relevancia mediática después de la confirmación de su romance, y la grabación del programa fue el viernes 6 de octubre. A pesar de esta situación, la columnista de Radio Mitre ofreció información sobre una complicación de salud que podría derribar los planes de Legrand y las autoridades de El Trece.

"Le escribo al riñón de MIrtha Legrand, pensando 'ojalá sea falsa alarma, estás loca', como me suele decir", comenzó su descargo Calabró después de enterarse que Legrand estaba engripada. La panelista de Lanata sin Filtro aseguró que el portavoz de Mirtha le dijo que la diva estaba sin voz y compartió lo que le comentaron: "Tomó un frío terrible en el desfile del MALBA. La bronca que tenemos ni te cuento... esperan que se recupere para el viernes". Y lo hizo.