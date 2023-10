El desgarrador descargo de Facundo Arana en Telefe: "Jamás en tu vida"

El actor se emocionó en pleno vivo televisivo por la partida de un allegado. Facundo Arana se quebró en Telefe.

Facundo Arana es un actor de televisión que comenzó su carrera en los 90 y desde ese momento no dejó de protagonizar éxitos como Muñeca Brava, Sos mi Vida, Vidas Robadas y Pequeña Victoria. El artista acudió como invitado al ciclo PH, Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff en Telefe y fue en ese reportaje donde quebró en llanto al recordar a un allegado que ya no está en este plano.

La nueva temporada de Podemos Hablar en el canal de las pelotas incluye algunas secciones que nunca se había levado a cabo, varias de ellas con el fin de sensibilizar a los invitados. Así, el juego al que fue sometido Arana se basó en sentarse en una silla y que frente de él se sentara personas importantes de su vida. Lo extraño de la dinámica es que ninguno de los dos puede emitir palabra en ese cruce, solo conectarse a través de las miradas.

Una de las personas que pasó por enfrente de Arana en dicho juego fue Loli, una joven cuyo padre fue uno de los mejores amigos de Facundo. "El papá de Loli y yo somos íntimos amigos desde nuestro nacimiento porque nuestras mamás son íntimas amigas de toda la vida. Y mi amigo me llevó a los 15 años a estudiar teatro, yo no tenía ni idea de nada, él era un escritor magnífico y yo quería dibujar, entonces él escribía y yo dibujaba, y me acompañó y se afeitó la cabeza cuando yo tuve mi cáncer", comentó Arana, emocionado.

"Tratar de describirlo en palabras es imposible. Él me llevó junto con la gente más importante de mi vida a lo largo de una enfermedad de la que solo no vas a salir nunca jamás en tu vida, nunca. Importa más un abrazo que el tratamiento, y los médicos mismos te lo dicen. Bueno, él estuvo ahí y lo logramos y yo me recuperé del cáncer y él se murió de un aneurisma", siguió su conmovedor relato el artista. Y cerró: "Lo que él no supo, aunque por supuesto que lo sabe porque su alma que es mucho más sabia que todo lo que hay en el mundo, era que su novia iba a ser mamá de esta belleza y es su novia que yo le había presentado. Éramos amigos y resulta que él nunca supo. O sea, su cuerpo, su alma acá nunca supo".

Facundo Arana, sobre cómo pudo conectarse con su amigo después de su partida

El actor continuó su acongojado discurso ante Kusnetzoff y sus compañeros en el programa y aseguró que se puede creer en la existencia del alma. "Es la presencia de la amistad, es la encarnación de la resiliencia, de quien mira adelante y dice: ‘La vida es bella y merece ser vivida’, y tiene un compañero a su altura, a la altura de su grandeza y ahora dos nietos maravillosos", cerró su descargo sumido en lágrimas el actor que ha protagonizado tiras con actrices como Natalia Oreiro, Romina Gaetani, Mariana Genesio Peña y Nancy Dupláa.