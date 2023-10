Beto Casella se animó a decir lo peor de Telefe: "Se pudrió todo"

El conductor de televisión habló sobre una interna que habría surgido en Telefe. Beto Casella fue explícito al mencionar el conflicto que habría en el canal de las pelotas.

Beto Casella es un conductor de televisión y periodista que comenzó su carrera en los 90 pero su imagen tiene peso en los medios desde el comienzo de Bendita, ciclo que lleva adelante desde hace más de 17 años. De esa manera, cada declaración que pronuncia el comunicador al aire es tenida en cuenta por los medios y así sucedió con lo que contó sobre una fuerte interna que habría en Telefe.

El conductor estrella de El Nueve aludió a la entrevista que Georgina Barbarossa le hizo a Jésica Cirio en medio del conflicto legal de Martín Insaurralde y el lugar de duda en el que quedó ella. Beto aseguró que la modelo se habría molestado con la conductora por lo incisivas de sus preguntas en relación al estilo de vida que tenía con el exdirigente de Lomas de Zamora, que según Barbarossa era demasiado alto para el sueldo de un intendente y una co-conductora.

"Habíamos dicho que la nota de Georgina no tuvo ningún tipo de tregua para Cirio, preguntándole lo que cualquier persona de su casa querría saber. Y quedó una pica, está el clima que explota. En Telefe queda lugar sólo para una de las dos, me dijo Bremer. Se pudrió todo", comentó Casella. Y cerró con una fuerte opinión sobre cómo Georgina trató a su compañera: "Sólo faltó que le diga ‘¿Sabés que? Vos sos cómplice de Insaurralde. Por un lado está el enojo con Jésica, porque la voz de Georgina es un poco lo que le diría muchísima gente ‘¡Dale! Se huele la riqueza mal habida, no puede pasarte por al lado tanto tiempo’. Y mucho enojo de los hombres de la política con Insaurralde, porque el tipo ¡Dejó la vara muy alta!".

Beto Casella fue letal con Marcelo Tinelli

El presentador de Bendita aludió a las exigencias que tendría Marcelo Tinelli como conductor de Showmatch. “Tinelli tiene esa cosa de que tiene que tener toda una corte ahí. A mí me dan un millón de dólares, soy del canal, me dicen que tengo que estar ahí y no voy, les digo que mi contrato no lo incluye. ¡Me ponés en esa tribunita y me matás para toda la vida!”, comentó Beto. Y agregó: "Ojalá que le vaya bien. Porque ¿Cuánta gente labura? Después algunos criticaron las bailarinas puestas de florero ahí, como que por ahí ya está en desuso. Pero son críticas de redes, tampoco sabemos si representan a la mayoría de la gente".

"El número, número de Tinelli, cómo volvió, cuánto se lo quiere o no, se va a saber dentro de un mes, una vez que ya decantó todo…o tal vez diez días. Pero los números que hizo, América creo que los hizo con un partido de la selección, si es que esto pasó. Yo igual no vi casi nada, no me gustan los formatos de los concursos de canto y baile", agregó el comunicador en alusión a la vuelta de Marceo Tinelli a la televisión, esta vez en América TV.