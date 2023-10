Filtran el desesperado pedido de Jésica Cirio a Telefe: "Tiene mucho temor"

Jésica Cirio enfrenta un complicado momento en Telefe y filtran la reunión que tuvo con los directivos. Qué pidió la co-conductora de La Peña de Morfi.

Jésica Cirio trabaja como co-conductora de La Peña de Morfi por Telefe desde el año 2017. Sobre su presencia en el ciclo dominical es que se encuentra en el ojo de la tormenta, dado que hay fuertes rumores de que el canal le soltaría la mano, motivo por el cual se filtró el desesperado pedido que le hizo a los directivos.

De manera inesperada, Jésica Cirio está envuelta en un escándalo que alertó a la gerencia de Telefe vinculado al divorcio que tiene pendiente con Martín Insaurralde. En este sentido, el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen brindó información a través de un vivo en la cuenta oficial de Instagram de Radio Mitre.

"Se están viviendo momentos incómodos en Telefe hace rato en relación a Jésica Cirio, la realidad es que el canal está cansado de ella hace rato", sostuvo. "Hay un nuevo capítulo del enojo de Telefe con la conductora que puede llegar a su salida pero no por ahora me dijeron", añadió sorpresivamente.

En última instancia, Etchegoyen deslizó que Cirio "le tiene mucho temor a la condena social, me aseguran que habría pedido apoyo al canal, que no le suelten la mano como pasó antes con Jey Mammón, que apenas salió el testimonio de Lucas Benvenuto él fue apartado". Y concluyó: "Veremos qué pasa pero también es difícil hacer un programa en estas condiciones, sabiendo que todo el público te tiene apuntada por lo que se está investigando".

Chau Telefe: los motivos por los que Diego Leuco deja La Peña de Morfi

Diego Leuco es uno de los nombres del momento. Es que el conductor, que fue designado para reemplazar a Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi, no estará este fin de semana y crece la incertidumbre por saber quién estará al frente del programa que supo fundar Gerardo Rozín años atrás. Por su parte, el ex-Telenoche esgrimió las razones por las que pegó el portazo.

Con otro programa a su cargo, emitido en Luzu TV y denominado Antes que nadie, Diego Leuco debió asumir compromisos laborales en el medio de streaming mencionado y por esta razón tiene que irse unos días a Misiones. El hijo de Alfredo Leuco viajará a la provincia mesopotámica junto a sus compañeros y no llegará a volver para el domingo.

Ante esta razón, La Peña de Morfi no contará con la presencia de Diego Leuco. En tanto, Jesica Cirio también podría ser baja el domingo por decisión del canal. Así lo expresó Beto Casella en Bendita: "No sé qué le puede caber a Jesica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto. Ponele que no a nivel justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jesica Cirio. Yo creo que sí".

Por lo pronto, Georgina Barbarossa no volvería a La Peña de Morfi para reemplazar a Diego Leuco. Cabe destacar que la conductora dejó este programa y A la Barbarossa para intervenirse quirúrgicamente en una de sus rodillas, y al regresar sólo lo hizo en el magazine que va de lunes a viernes por las mañanas en Telefe.