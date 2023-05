Arde América: Ángel de Brito defendió LAM y hundió a Intrusos

El periodista cruzó en Twitter a su colega Laura Ubfal y le recordó los conflictos que hubo en el programa conducido por Flor de la V.

La pelea entre Estefi Berardi y Yanina Latorre, panelistas de Ángel de Brito en LAM, volvió a sacar a la luz los conflictos que existen entre los programas de espectáculos de América. Tras el duro cruce virtual de las angelitas, en el que también quedó involucrado el conductor, una de las integrantes de Intrusos trató el tema y generó furia en la figura de las noches del canal.

Todo comenzó por una nota que Laura Ubfal subió a su portal de noticias. "Ángel de Brito no le perdona a Estefi su reacción", fue el titular que eligió para el artículo que replicó el fuerte debate entre Berardi y de Brito. Al verlo, Àngel no ocultò su malestar y sin dudar salió a cruzarla en Twitter. "Le explico mi postura, por menos de eso volaron Bertero y Nancy de Intrusos. Hablemos claro", subrayó el conductor.

El conductor de LAM, que lleva tiempo despotricando contra el programa conducido por Flor de la V, se valió de que Ubfal forma parte de Intrusos y respondió a la noticia con una picante afirmación sobre las salidas de Lucas Bertero y Nancy Duré del ciclo. En ambos casos, se despidieron sin muchos detalles sobre por qué abandonaban el proyecto:

Asimismo, al ver que el tuitero German se mostraba emocionado por la forma en la que Ángel confirmó los rumores sobre los conflictos que habrían existido en el equipo de Florencia de la V, el periodista agregó sin filtros: "¿Todos dicen que miro para otro lado? Voy a empezar a mirar a todos con lupa, así se dejan de joder conmigo que lo único que hago es laburar".

Ángel de Brito trató de "ladris" al equipo de Intrusos

En medio de la disputa entre sus angelitas, de Brito sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento que tiene con Intrusos, pese a compartir canal. "Respeten mi trabajo", demandó el conductor de LAM, al tiempo que trató de "ladris" a los integrantes del programa que lidera Flor de la V.

El conflicto sin dudas tendrá la atención de Marcelo Tinelli, que hace algunas semanas desembarcó como nuevo gerente artístico de América TV. Además de cerrar las incorporaciones de nuevas figuras, definir la nueva programación y ùltimar los detalles para la nueva edición del Bailando, el conductor de ShowMatch deberá ocupar parte de su tiempo en mediar la tensa relación entre las estrellas de la señal.

El pasado viernes, Ángel tuvo un cruce fulminante con Intrusos. Pues al periodista no le gustó nada una actitud de sus colegas y no dudó en expresar su enojo en su cuenta de Twitter. "¿En Intrusos copiaron todo lo que conté anoche sobre los cambios de El Trece? ¿Un poquito de pudor no les da? ¿Ni siquiera decir 'lo escuchamos en LAM'?", expuso

La situación enfureció al conductor y ni siquiera perdonó a las exangelitas Karina Iavícoli y Maite Peñoñori: "Mínimo respeten mi trabajo, a mis expanelistas les costó medio minuto copiar, a mí varias horas averiguarlo". Y cerró el posteo con una acusación contundente: "LADRIS"