Estefanía Berardi se desató y enfrentó a Yanina Latorre en vivo: "Agresiva y misógina"

Estefi Berardi cruzó a Yanina Latorre en LAM y se vivió un tenso momento al aire.

Estefanía Berardi se cansó de los malos tratos de Yanina Latorre, su compañera de panel en LAM (América TV), y cruzó a la "angelita" al aire por todas las veces que se guardó cosas. Esta pelea comenzó luego de que las dos panelistas discutieran en torno a la data que les llegó sobre el regreso de Jorge Rial a la televisión tras el infarto que sufrió en Colombia. Mientras Berardi recibió una información, Yanina recibió otra diferente y se desató una fuerte pelea.

Todo comenzó cuando Estefanía aseguró que el conductor estaba a punto de volver a conducir su programa en C5N en el mes de julio. La esposa de Diego Latorre la interrumpió y aseguró que el mismo Rial le dijo que todavía no tenía una fecha pactada para volver, ya que su prioridad en este momento era su salud. Sin embargo, Berardi insistió con que Rial y la producción tuvieron una reunión en la que fijaron su fecha de regreso.

Inmediatamente, Yanina la frenó en seco: "Jorge Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobrecita, me das pena. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal, sos mentirosa”, la atacó la "angelita".

Berardi no aguantó más y le respondió: “Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con 'La China' Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz”. "Eso es mentira", intervino De Brito al escuchar su última frase, pero Berardi insistió en que muchas panelistas se fueron por su maltrato.

"A mí me han dicho que no soportaron tu maltrato al aire. Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. No está bueno que te agredan, que te traten mal por más que uno piense distinto. En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno”, cerró la panelista, furiosa.

Otra feroz pelea entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi

Meses atrás, las dos "angelitas" habían protagonizado otra fuerte pelea, luego de que Berardi difundiera una fake news sobre Lali Espósito. Yanina la cuestionó y Berardi le recordó que, un tiempo atrás, ella también había hecho lo mismo con Zaira Nara: "Dijiste que Zaira se cogió a un tipo, que no lo hizo y casi rompés una familia. ¡Me estás jodiendo! Eso es grave, gravísimo. Ella está diciendo que no lo hizo y Yanina manda en cana a una mina que tiene una familia".

"Primero, bajame el tono. Segundo, lo tengo comprobado y con pruebas, sino no lo digo. Acá yo, Yanina Latorre, jamás dije nada que no esté comprobado. Así que callate la boca, jamás me equivoqué", le respondió la esposa de Diego Latorre. "Yo me muero de la vergüenza si digo una semejante barbaridad", cerró Estefanía. Desde entonces, la tensión entre ambas creció más que nunca.