Feroz pelea entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi en vivo en LAM

El picante cruce al aire entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi en el piso de LAM.

Yanina Latorre y Estefanía Berardi protagonizaron una feroz pelea en vivo en LAM (América TV) debido a la fake news que Berardi sacó a la luz sobre Lali Espósito en Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa conducido por Carmen Barbieri. La situación terminó a los gritos y Ángel de Brito y el resto de las panelistas intervinieron.

Todo comenzó cuando Berardi hizo un informe sobre Lali con un audio falso, creyendo que era información verídica. "Todos malísimos. Carmen diciendo 'vos tenés más información que Yanina' y vos decís 'no, yo tengo menos edad' Una peor que la otra", se quejó De Brito. Fue entonces cuando Latorre explotó y le dijo: "Siempre jodiendo con la edad. Sos muy agresiva y maleducada. La fuente no tiene edad, es laburar".

"Vos sos una de las que más se equivoca y no reconoce", se defendió Estefanía, a lo que Yanina le respondió que ella nunca se equivoca. "Dijiste que Zaira se cogió a un tipo, que no lo hizo y casi rompés una familia. ¡Me estás jodiendo! Eso es grave, gravísimo. Ella está diciendo que no lo hizo y Yanina manda en cana a una mina que tiene una familia", sumó la panelista.

"Primero, bajame el tono. Segundo, lo tengo comprobado y con pruebas, sino no lo digo. Acá yo, Yanina Latorre, jamás dije nada que no esté comprobado. Así que callate la boca, jamás me equivoqué", retrucó la esposa de Diego Latorre. "Yo me muero de la vergüenza si digo una semejante barbaridad", siguió Estefanía.

"Y esto del audio, ¿no te dio vergüenza?", le preguntó el conductor. En respuesta, Berardi dijo que no, porque es una situación "para aprender" y "por suerte era una pavada" comparado con lo de Zaira. "Vos te metés con el laburo de todo el mundo y Lali no se metió, vos te metiste con el de ella. Hablás de un gran escándalo", insistió Latorre.

Los dichos de Estefanía Berardi sobre Lali Espósito

Estefanía Berardi difundió un audio de Lali en el que supuestamente se quejaba con la producción de La Voz Argentina (Telefe), puntualmente contra Soledad Pastorutti, su compañera en el jurado. Espósito citó la noticia y explicó que ese audio era falso, ya que pertenecía a una novela que grabó años atrás.

"Jajajajajajajajajajajajajaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película 'PERMITIDOS' (que si no la vieron, la recomiendo)... Pero después de reírme me preocupó pensar que haya gente que 'informe' así... Media pila che (me sigo riendo ahora...)", publicó la cantante. En lugar de disculparse, Berardi le contestó: "No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y sí, nos reímos todos porque por suerte era una pavada".