Furor en el folklore por lo que se reveló de La Sole y Onofre Paz: nadie lo esperaba

Soledad y Onofre paz sorprendieron al folklore por una reciente noticia.

Soledad Pastorutti y Los Manseros Santiagueños causaron euforia en los fanáticos del folklore por la noticia que se confirmó de estos dos artistas emblemáticos de ese género. La arequitense y el fundador de Los Manseros Santiagueños alegraron a sus fans por lo que harán en un inminente encuentro en un escenario.

Como todos los veranos, el de 2025 tendrá un sinfín de eventos folklóricos en los que se reunirán gran cantidad de figuras del género, como Cosquín, Jesús María, La Chaya y Villa María. En ese sentido, La Sole y Onofre Paz compartirán la grilla del famoso Festival del Litoral, donde también tocarán otros emblemas del folklore argentino.

El evento se dará en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez en la ciudad capital de Misiones, Posadas. Chango Spasiuk, el Indio Rojas y Los De Imaguaré son otras de las figuras del folklore que se presentarán en el mencionado festival, que se dará entre el 5 y el 8 de diciembre. A principios del noviembre se informó en un acto en la Plaza de Villa Urquiza cuál sería la grilla del festival y el valor de las entradas: cuestan 5 mil pesos por noche o 12.500 en un combo para todo el festival.

Las emotivas palabras de La Sole sobre sus comienzos

“Siempre hice lo que me gustó, pero en aquel momento, por edad y por frescura, también fui disruptiva. Nadie esperaba que una chica de 15 años vestida de gaucho cantara folklore con la energía del rock”. “En aquel momento no tenía recursos, ni siquiera tenía tanta llegada a la música. Los que vivíamos en pueblos, si queríamos escuchar un CD, teníamos que encargarlo y esperar 20 días a que llegara”, rememoró, en diálogo con El Planeta Urbano. Y sumó: "De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".

La Sole, en vivo.

"Por supuesto que tenemos vidas y contextos diferentes, pero a fin de cuentas todos buscamos lo mismo: rodearnos de gente que nos quiera y alcanzar el éxito, entendido no como ganar dinero, sino como llegar a sentirse cómodo porque uno se siente valorado por los demás", cerró.

Grilla de artistas del festival de Jesús María 2025: día por día

Día 1

Luciano Pereyra

La Barra (30 años)

Juan Fuentes

Natalia Pastorutti

Día 2

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Paquito Ocaño

Dúo Coplanacu

Candela Mazza

Cabales

Día 3

Jorge Rojas

Los Nocheros

La Delio Valdez

Ahyre

Saypa

Agustina Banegas

Día 4

Los Tekis

La K’onga

Diableros Jujeños

Kepianco

Coroico

Camilo Nicolás

Día 5

Sergio Galleguillo

Desakta2

Destino San Javier

Loy Carrizo

Los Nombradores del Alba

Camilo Nicolás

Día 6

Soledad Pastorutti

Eugenia Quevedo y La LBC

Raly Barrionuevo

Herederas (Roxana Carabajal, Silvia Lallana, Cecilia Mezzada y Eli Fernández)

Gualicho

Pirulo

Día 7

Los Manseros Santiagueños

Ulises Bueno

El Indio Lucio Rojas

Los Carabajal

Ceibo

Florencia Paz

Día 8