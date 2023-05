Estefi Berardi dijo lo que todos piensan de Ángel de Brito: "Un montón"

La panelista y el conductor de televisión tuvieron un fuerte cruce en sus redes sociales. El conflicto entre Estefi Berardi y Ángel de Brito se originó por una pelea de la periodista con Yanina Latorre.

Estefanía Berardi lanzó una fuerte acusación hacia Ángel de Brito y LAM en sus redes sociales y el periodista la cruzó sin apiadarse. El conductor de televisión que trabaja en América TV desde el año pasado apuntó contra la panelista por desagradecida.

Todo comenzó cuando Berardi tuvo un cruce en vivo en LAM con Yanina Latorre, en el que acusó a la blonda de gestionar despidos en el programa de Ángel de Brito. "Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con la China Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz", había lanzado Estefanía.

Por su parte, De Brito se mostró enojado por esa acusación, ya que lo salpiaca a él. "Si me vas a meter a mí y al programa decime quién lo dijo porque es mentira", soltó sin tapujos ante la mirada atónita de Berardi.

La pelea en Twitter de Berardi y De Brito

De Brito señaló en su cuenta de Twitter que Berardi le había dado like y retweet a un sinfín de comentarios en contra de Yanina Latorre y del programa en sí, por lo que se mostró muy molesto. "Los retweets y ‘Me Gusta’ de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad", escribió en alusión a esas intreracciones y adjuntó una serie de capturas de pantalla que las comprobaban.

"Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes", respondió Estefanía sin dejarse vencer por la figura de su jefe. A pesar de demostrar su valentía, Berardi recibió una contundente respuesta por parte del conductor de LAM: "Vos misma dijiste que te divertía y que reías de yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Los haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe. Son dos cosas diferentes. Cuando me pediste protección y consejos en ciertos temas, te los di. contra todo si Tenes ganas de exponer cosas".

La fuerte acusación de Nancy Pazos a De Brito

"Tu peor característica es que sos cobarde. Nunca vas de frente, usás a tus secuaces para que digan lo que no te animás o lo que no te conviene. Y desde ya tu principal odio es con las mujeres. No con cualquier mujer. Con las mujeres que envidiás porque tienen lo que vos no tenés", soltó Pazos en Twitter tras haber sido parte de LAM como panelista. Y sumó: "Desde que dejé de trabajar con vos me nombrás casi a diario. ¿Tanto me extrañás? ¿O te doy rating?".