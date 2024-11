Quién será el remplazo de Sergio Lapeüe en TN.

Después de 34 años de trayectoria en el Grupo Clarín, Sergio Lapegüe sorprendió a todos al anunciar su partida. El periodista dejará la conducción de Tempraneros, el noticiero matutino de TN, para sumarse a América TV, donde encabezará un programa de estilo magazine.

La noticia no cayó bien en las filas de TN, y su salida se adelantó más de lo previsto. A través de sus redes sociales, Lapegüe informó que su último programa será este viernes 29. Fue entonces que la partida del conductor abrió interrogantes sobre el futuro de Tempraneros. Desde la señal confirmaron que el noticiero quedará en manos de Federico Seeber, quien compartirá la conducción con Roxy Vázquez hasta fin de año.

La dupla continuará en pantalla hasta que, en 2025, TN renueve su grilla. El horario de la primera mañana será ocupado por un nuevo ciclo conducido por Mario Massaccesi y Paula Bernini, quienes asumirán la responsabilidad de liderar el espacio en la próxima temporada.

Sergio Lapegüe contó todo sobre su drama en TN: "Me estaba apagando"

Sergio Lapegüe es una de las caras más populares del medio de noticias TN, por los exitosos programas de condujo a lo largo de muchos años en la emisora. A pesar de esto, el periodista dio a conocer en una reciente entrevista cuán mal lo pasó en el último tiempo en ese trabajo.

En diálogo con María Laura Santillán en Infobae, el periodista reveló los verdaderos motivos de su decisión de alejarse del canal de noticias y dio detalles al respecto. "Me estaba apagando, me estaba apagando. Me estaba sintiendo aburrido. a las 9 menos diez le decía a Roxy '¿Una hora más falta?'. Decía '¿Qué pasa, si yo estoy feliz acá?'. Porque hacer Tempraneros fue un invento mío, hasta el nombre es mío", comenzó el comunicador.

"El noticiero existía, pero yo le fui dando mi vuelta de rosca. ¿Por qué tenía ganas de irme? Si no había ofertas y seguía haciéndolo porque era mi trabajo. Me sentía feliz yéndome porque iba al gimnasio, a visitar a mi mamá, dormía una siesta, hacía la radio desde mi casa, pero me estaba apagando", agregó Lapegüe . Y cerró: "Se me había acabado la zanahoria que empezás a comer cuando sos muy joven y necesitaba otra. Entonces vino un tipo y me dijo 'tengo esta otra zanahoria' y está más rica".

La despedida de Sergio Lapegüe de TN

"De ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras. Tome una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir. No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños. Dejar la comodidad y emprender la aventura", soltó en su descargo el conductor de TV. Y cerró: "La buena ventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos. Gracias, gracias, gracias por entenderme".