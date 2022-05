La periodista Maite Peñoñori habló de su nuevo rumbo laboral: "Un emprendimiento de..."

La reconocida panelista de Intrusos (América TV) habló de su nuevo emprendimiento laboral, totalmente ajeno a su carrera en los medios. De qué se trata.

La periodista de Intrusos (América TV) Maite Peñoñori tiene un novedoso emprendimiento laboral fuera de los medios y fue su amigo Ángel de Brito el encargado de anunciarlo en los medios. "Maite me trajo este regalito hecho por sus propias manos", comentó el conductor de LAM.

“Ayer no comimos pizza pero comimos asado y Maite me trajo este regalito hecho por sus propias manitos en cerámica. Miren que cosas lindas que hace. En el perfil de ella tiene más para que vean”, precisó Ángel en unas stories de Instagram, donde mostró unos platos especiales para pizza y un juego de tazas hechos por Peñoñori.

Las artesanías de Maite Peñoñori.

Tras el comentario de De Brito, la panelista dio una entrevista a Paparazzi y profundizó de qué se trata su nuevo rumbo laboral: “En realidad empecé cerámica el año pasado como para hacer alguna actividad manual, para dejar el celular y despejar un toque. Empecé a hacerle regalos como a Pampito, que para el cumple le hice un juego de tacitas y hago para mi familia y amigos porque me gusta. Pero justo en este último tiempo, cuando le hice a Pampito lo subió y a mi mamá le llevé una ensaladera y subí una foto, ayer le regalé a la mujer de mi papá y como que todos me empezaron a preguntar si tenía una tienda”.

Y agregó: "Empecé cerámica e hice regalos. Me empezaron a preguntar si tengo tienda de productos así que estoy evaluando ponerme un emprendimiento. Con lo que puso Ángel de que entren a mi perfil la gente me empezó a escribir de que no podían encontrar. Así que lo estoy pensando…. Estoy evaluando ponerme un emprendimiento de cerámica”.

Fuerte denuncia de Fernanda Iglesias a Jorge Rial: "Gorda esperpento"

Fernanda Iglesias hizo una fuerte denuncia en televisión a Jorge Rial por un comentario discriminatorio que el periodista le habría lanzado cuando trabajaron juntos. La comunicadora también se expresó sobre el mal momento que vivió con Roberto Pettinato cuando lo tuvo como jefe.

"Era un momento difícil de mi vida laboral. Se había terminado el programa que hacíamos en Canal 13. Me llamó Gastón Portal para hacer ese programa con Pettinato (Indomables), en América", expresó la periodista en una entrevista en LAM. Y agregó: "En ese momento, yo estaba muy cuestionada en América, me querían sacar, Jorge Rial hacía lobby para que saquen. Yo si me quedaba sin trabajo, me moría de hambre, real".

Iglesias contó que Gastón Portal le reveló que Jorge Rial había sido el artífice de su salida de América y destacó un gesto que el directivo tuvo: "Me inventó un trabajo en su productora para seguir pagándome, porque me quedaba en la lona. Estuvo muy bien. Cuando debuté en el programa con Pettinato en América, Rial al día siguiente dijo en su programa: '¿Qué hace esta gorda esperpento en América?'". Fernanda destacó que desde ese momento sintió que iban a despedirla y finalmente pasó. "Yo venía a trabajar en la cuerda floja. Realmente no tenía otro ingreso, estaba sola con mi hija, separada", cerró.