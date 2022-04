Gravísima denuncia de Fernanda Iglesias contra Roberto Pettinato: "Se masturbó enfrente mío"

La periodista sacó a la luz su experiencia con el comunicador y expresó su malestar por el hecho.

Fernanda Iglesias habló públicamente de la situación de acoso que vivió con Roberto Pettinato. Durante su participación en un famoso programa de televisión, la periodista contó detalles sobre el grave momento que vivió con el conductor. "Yo hablé para apoyar el testimonio de las demás chicas", aseguró la comunicadora.

En medio de la oleada de denuncias por acoso que persiguen a Roberto Pettinato, Fernanda Iglesias asistió como panelista invitada a LAM y allí volvió a hablar de su experiencia con el periodista tras trabajar muchos años con él. "Él era de hacer todas esas cosas que escucharon. Yo trabajé muchos años con él y la verdad es que estuve pensando mucho en el tema", comenzó por revelar Iglesias.

"Yo realmente no siento que me haya afectado lo que él hizo, pero a las demás chicas yo veo que sí. Por eso hablé en su momento, para decir 'si, esto pasó porque él es así'", continuó Iglesias. En este marco, la periodista analizó en profundidad la situación y confesó que "era una persona que admiraba, que era un genio" y que por eso "no entendía si lo que estaba haciendo estaba bien o mal" en ese momento.

En este sentido, Iglesias admitió que en su momento no tomó dimensión de lo que le sucedía: "lo que a mí me pasó fue horrible, pero me di cuenta mucho tiempo después". "Yo me puse muy mal cuando me di cuenta que todas habían sido conductas inapropiadas", reveló y luego contó una situación en específico en donde se "paralizó" y no supo como actuar: "Roberto se masturbó adelante mío".

"Es como cuando hablan de una situación 'agravada por el vínculo'. A mi me pasaba que yo tenía confianza, decís 'no, no me puede hacer daño'. Por ahí me abrazaba de más o me hacía algo de más y no decís nada, pero después lo pensás y te sentís una boluda", contó Fernanda y aseguró que Roberto tenía "una especie de obsesión con ella".

Fernanda Iglesias reveló que la echaron de un trabajo por pedido de Jorge Rial

En medio de su declaración sobre la situación que vivió con Roberto Pettinato, Fernanda Iglesias admitió que justo en ese momento vivía una situación muy complicada: si se quedaba sin trabajo, directamente "no tenía para comer".

Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias acababan de debutar en un nuevo programa de América TV cuando sucedió la situación que la periodista denunció, pero como necesitaba el trabajo Iglesias no dijo nada en aquel momento. Sin embargo, la comunicadora develó que un tiempo después la echaron del canal por pedido de Jorge Rial.

"Rial hacía ruido para que me saquen", expresó Iglesias y reveló que en ese momento mantenía una relación muy tensa con el conductor. "Me terminaron echando por eso y Gastón Portal me inventó un puesto en su productora para seguirme pagando", culminó.