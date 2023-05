Explotó la interna en América, una figura apuntó contra otro programa del canal: "Ladris"

Ángel de Brito apuntó contundente contra Intrusos y dejó en claro una vez más que no tiene problemas en disparar contra programas de su propio canal.

Ángel de Brito sumó un nuevo capítulo a las internas que se viven desde hace tiempo en América TV y a su enfrentamiento personal que tiene con Intrusos en particular, ciclo con el que comparte canal. "Respeten mi trabajo", demandó el conductor de LAM, al tiempo que trató de "ladris" a los integrantes del programa que lleva adelante diariamente Flor de la V.

América TV vive momentos de mucho movimiento tras la incorporación de Marcelo Tinelli tanto como conductor con la llegada de una nueva edición del Bailando como por su desembarco en el rol de gerente artístico. Uno de los temas a los que sin dudas deberá prestarle mucha atención es a la tensa relación que mantienen algunas de las figuras de la señal.

En las últimas horas, Ángel de Brito sumó a través de una serie de publicaciones en redes sociales un nuevo capítulo a sus cruces con Intrusos. Es que al periodista no le gustó nada una actitud de sus compañeros de canal y no dudó en expresar su enojo en su cuenta de Twitter. "¿En Intrusos copiaron todo lo que conté anoche sobre los cambios de El Trece? ¿Un poquito de pudor no les da? ¿Ni siquiera decir 'lo escuchamos en LAM'?", comenzó exponiendo De Brito, junto a imágenes del ciclo de Flor de la V hablando de las modificaciones en la grilla de la señal del Grupo Clarín.

Ni siquiera se salvaron las exangelitas Karina Iavícoli y Maite Peñoñori: "Mínimo respeten mi trabajo, a mis expanelistas les costó medio minuto copiar, a mí varias horas averiguarlo". "LADRIS", cerró contundente Ángel de Brito, realmente molesto con lo que hicieron en Intrusos.

La razón oculta por la que Wanda Nara podría irse de Telefe

A meses de haber debutado como conductora de Masterchef en Telefe, Wanda Nara recibió una nueva propuesta por la que podría soltarle la mano al canal. La famosa mediática fue convocada para un importante ciclo de otra señal su contrato en Telefe corre peligro.

Luego del conflicto conocido como el Wanda Gate, Nara volvió a colocarse como una de las figuras más importantes del espectáculo argentino. Por este motivo, la hermana de Zaira Nara fue convocada para formar parte de varios ciclos televisivos. Finalmente, ella eligió quedarse con un ciclo gastronómico. Sin embargo, ahora llegó otro canal a redoblar la apuesta.

Se trata de América TV, quien quiere convocar a la conductora para formar parte del Bailando 2023. En diálogo con Intrusos, Marcelo Tinelli habló sobre el tema y confesó su deseo de tener a la artista en su programa. "Ahora tiene contrato con otro canal, pero me encantaría que Wanda Nara esté en el programa", aseguró.

En este marco, Tinelli profundizó sobre qué rol quiere para la mediática y esposa de Mauro Icardi. "Me encantaría verla como jurado. Lo puede hacer muy bien", aseguró. Por último, adelantó: "En algún momento, viste que Pampita tiene algunos viajes programados, Wanda podría ser un muy buen reemplazo"