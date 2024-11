Mezclar los ingredientes secos en un bol: la premezcla, el polvo para hornear y la sal. Si tu premezcla no tiene goma xántica, agregarla.

Incorporar, con movimientos envolventes, todos los secos. Hacelo de a poco para que no se formen grumos.

Llevar la fuente al horno a 220° C aproximadamente, durante 15 minutos como máximo. No tiene que quedar crocante, ya que vas a necesitar doblarlo, así que no te pases de ese tiempo.