En tensión con la UCR y Milei, Jorge Macri enfrenta un diciembre clave de cara al 2025

Jorge Macri inicia un diciembre en el que se comenzará a definir parte del futuro electoral de la Ciudad de Buenos Aires, la cuna que vio nacer al PRO de Mauricio Macri que siente la amenaza de La Libertad Avanza. Con la Legislatura como escenario, el jueves 12 habrá una maratónica sesión en la que el Jefe de Gobierno confía aprobar el Presupuesto 2025, el nuevo Código Urbanístico y la puesta en marcha del fuero laboral. Para conseguirlo, avanza en negociaciones con radicales, libertarios y peronistas.

En paralelo, hasta el 27 tiene tiempo para anunciar que desdobla y adelanta la elección porta de la nacional, una idea que gana cada vez más consenso. “La decisión se va a tener que tomar lo más lejos que se pueda sin que cambie mucho el contexto”, repite Jorge Macri a sus interlocutores cuando le consultan qué decisión tomará. La decisión de separarla gana cada vez más terreno para aislar la discusión nacional ya que, entre otros factores, no ve al gobierno de Javier Milei llegando con problemas a los comicios de medio término en los que se plebiscitará su plan motosierra.

Si bien se escucha la versión de que Patricia Bullrich compita en CABA para los libertarios y contra el partido que presidió hasta comienzos de este año, en la sede de Uspallata olfatean que la lista la encabezará el vocero presidencial, Manuel Adorni, y que también será candidata maría Pilar Ramírez, legisladora libertaria de creciente protagonismo que responde a Karina Milei. Por el lado del PRO, María Eugenia Vidal y Waldo Wolff son los nombres que pican en punta. Si la elección se desdobla, se apuesta a jugar fuerte para ganar la local con una consulta popular para una reforma constitucional que llevará como primer candidato a constituyente al propio Jorge Macri.

Lo que viene en la Legislatura

La definición de la Ley de Enfermería fue una delicada construcción que mostró a los macristas y libertarios votando de igual forma, incluso con los de la Coalición Cívica, algo impensado hoy en el Congreso. Y entre los negativos había dos radicales referenciados en Martín Lousteau y Facundo Manes: Manuela Thourte y Guillermo Suárez, respectivamente. Entre las abstenciones, clave para que la ley salga apenas por un voto, estaban el resto de los de Evolución (espacio de Lousteau y Emiliano Yacobitti) y los referenciados en Daniel Angelici.

“Hasta ahora se está llevando adelante lo acordado”, celebraron en la sede de Uspallata. Ese entendimiento con los socios en lo que en su momento fue Juntos por el Cambio y con La Libertad Avanza no es estático. Por eso, para las votaciones que se vienen, Jorge Macri entabló una serie de reuniones esta semana junto a Karina Milei por un lado y junto a Angelici, Yacobitti y Lousteau por el otro. También hay muy buen diálogo con el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y hombre clave del peronismo porteño, Juan Manuel Olmos. Macri quiere sacar el 12 de diciembre las tres leyes. Con la seguridad de ser "el que reparte las cartas", como le dice un fiel colaborador, el alcalde porteño define qué saca y qué no de acuerdo al interlocutor.

Hablando de interlocutores, para Jorge Macri el nexo con los radicales es Angelici, como ocurría en tiempos de Mauricio. Todavía hay resquemor y desconfianza para con Lousteau, aliado de Horacio Rodríguez Larreta durante su gestión. La UCR se mostró dividida en la última votación y por primera vez los ocho legisladores de Evolución votaron distinto.

En el PRO deslizan de que hubo un cortocircuito entre Yacobitti y Lousteau porque el vicerrector de la UBA le reprochó al senador no haber trabajado lo suficiente con compañeros de bancada para presionar por los fondos para las universidades que el gobierno de Javier Milei recortó. Cerca del presidente de la UCR desmienten esa versión: “No estamos divididos y mucho menos en tres partes”. Y confiaron a El Destape que la razón del voto radicó en la promesa de campaña de considerar a los enfermeros como profesionales de la salud. Propuesta que Lousteau y Manes compartían con Graciela Ocaña, legisladora de Confianza Pública enfrentada fuertemente con el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, quien se oponía a esa iniciativa.

Jorge Macri tiene tiempo hasta el 27 de diciembre para definir si desdobla y adelanta la elección en CABA.

El apoyo del radicalismo al Presupuesto 2025 no está cerrado, pero sí encaminado. “No pensamos dejar a la Ciudad sin presupuesto”, aseguraron a El Destape desde el sector de Evolución. La objeción que ponen los radicales es en torno a los impuestos ya que en la propuesta el ABL subiría un 100% en algunos casos. “Así como está no pasa”, advirtieron. En cambio, proponen una evaluación del criterio geográfico para proteger a los sectores más vulnerables y mantener el aumento en línea con la inflación pasada, como sucede hasta ahora y con topes por si se espiraliza el índice.

En cuanto al Presupuesto, en la reunión que mantuvo con Karina Milei y Pilar Ramírez, Jorge Macri expresó su enojo por las constantes provocaciones de la legisladora como también la falta de certeza de que ese bloque se comporte como el PRO lo hace con LLA en el Congreso. “Karina no sabe lo que pasa en la Ciudad. Cuando te sentás con ellas, Karina dice cosas que parece que Pilar no le contó. Pilar no le había dicho que presentó la Ley Bases sin avisarnos”, se quejó una fuente del PRO al tanto de lo conversado el martes sobre el reproche por haber presentado la réplica porteña del proyecto nacional sin consensuar con Uspallata. Pilar Ramírez es esposa del poderoso vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y quedó como titular del bloque libertario en la Legislatura tras la fuerte interna con Ramiro Marra y Eugenio Casielles.

Hasta ahora, “El Jefe” no dio su compromiso para acompañar el Presupuesto ni el nuevo Código Urbanístico, este último valorado en Uspallata como “el más importante” porque estiman que representará para la Ciudad inversiones por 10 mil millones de dólares. “Es el más importante porque sino no hay Ciudad el año que viene. Es tan caro, como fundamental”, admitieron.

La necesidad que expresan por juntar votos para esta iniciativa es porque consideran que si sale por apenas 31 votos “es un CUR deslegitimado”. Esa situación, estiman, podría ubicar del mismo lado a kirchneristas y libertarios con críticas al PRO. “Imaginate a Milei y a los kirchneristas puteando juntos. La última vez que la izquierda y la derecha se pusieron de acuerdo fue con Calos Grosso”, soltaron haciendo un paralelismo con el ex intendente de la Ciudad que renunció en 1992 envuelto en fuertes cuestionamientos por presunta corrupción.

El fuero laboral y el diálogo con el peronismo

Otro tema en discusión aunque avanzado, confían en el gobierno porteño, es la puesta en funcionamiento del fuero de trabajo porteño mientras esperan que se concrete el traspaso de la justicia nacional para avanzar con la plena autonomía. Es un sector que maneja múltiples intereses y tanto en el proyecto como en las negociaciones trabajan el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el saliente secretario de Trabajo porteño, Ezequiel Jarvis. Este último, recientemente designado como vicepresidente del CEAMSE, es el nexo histórico del PRO porteño con los gremios.

El mayor escollo hoy pasa por la corporación de abogados y magistrados, no tanto por los gremios. El fuero a nivel nacional tiene una importante injerencia del apellido Recalde. En el PRO les gusta decir que está “cooptado” por esta familia de abogados laboralistas a cuyo padre, Héctor Recalde, Macri había acusado de “conducir la mafia de los juicios laborales”. En el ámbito porteño recibieron el llamado de atención del sector empresario, en especial de la CAME, para bloquear el ingreso de jueces que estén cercanos a ese sector.

En la mesa porteña del kirchnerismo está Mariano Recalde, senador nacional e hijo de Héctor. El nexo de Unión por la Patria con el PRO es Juan Manuel Olmos, también con fuerte influencia en el mundo judicial e interesado en negociar nombres para los 16 jueces que se deberán nombrar como parte de alrededor de 60 cargos de relevancia.

En el entorno de Macri le confiaron a El Destape que Olmos se mostró interesado y prometió que estarán los votos. Deberá negociar con La Cámpora y si la agrupación de Máximo Kirchner se niega a levantar la mano, Olmos negociará por la suyas sin contemplar a Recalde. Para el futuro, si se desdobla la elección, una pregunta que se abre en la mesa peronista-kirchnerista es si Olmos y Recalde conseguirán una lista de unidad o irán a una interna.

Desdoblamiento y aliados para 2025

En paralelo a la discusión legislativa, Jorge Macri analiza por estos días desdoblar y adelantar los comicios locales a abril o mayo que viene. La idea cobra cada vez más fuerza en la mesa política del Jefe de Gobierno, conocido por ser un dirigente que medita cada jugada y consulta opiniones antes de decidir. “Si no hay presupuesto, no hay acuerdo y el 27 presentamos el desdoblamiento”, avisaron en el PRO.

El ideal de Mauricio Macri es que donde gobierna el PRO, La Libertad Avanza no presente una lista propia. Deseo que no parece ser compartido por Karina Milei y Santiago Caputo que en las de medio térmico buscan consolidar el voto de derecha y antikirchnerista. Aunque todavía no lo tenga definido, Macri entiende que si hay un entendimiento con Milei los radicales no estarían en las listas.

En el sector de Lousteau hay quienes creen que puede haber un acuerdo y si eso ocurre ya le avisaron a El Destape: “Si el PRO cierra con La Libertad Avanza, ahí no estaremos”. Mientras que entre los que no creen que vaya a haber acuerdo, consideran que es más por decisión de los libertarios que de los macristas. “No quieren porque piensan que ganan solos”, soltaron. En cambio, en el campamento de Angelici están más abiertos a discutir la idea.

El desdoblamiento avanza. “Como los libertarios no dan garantías, no vemos terreno para un acuerdo porque tensionas con los radicales. Corrés el riesgo de ir separados y no sabés cómo podés terminar”, admitieron en Uspallata. Hoy la Ciudad cuenta con dos senadores, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, pero a ninguno de los dos en el entorno de Jorge Macri los consideran como propios. Por eso, no ven como una “pérdida” si no retienen las dos bancas. Hay quienes creen que hasta por ir separados de LLA puede tener una ganancia total ya que aspiran a quitarle la banca al peronismo e independientemente de si salen primeros o segundos la banca del PRO pretenden que sea macrista.

Tanto a Elisa Carrio como a Graciela Ocaña, las ven por fuera en cualquier escenario. “Está todo bien con los socialistas y Ocaña, pero no hay lugar. Y Carrió dijo que va por afuera”, consignaron en Uspallata. No consideran lo mismo con Horacio Rodríguez Larreta, quien se mantiene alejado de la conducción del PRO y en Uspallata no lo ven jugando en la contienda de medio término. Aunque no terminó de romper, el ex Jefe de Gobierno camina la Ciudad poniendo en valor lo hecho en su gestión. Por ahora, está concentrado en su vida privada ya que el miércoles se casó con Milagros Maylin y el juez que firmó el acta fue el mismo que casó por civil a Mauricio y Jorge Macri con sus respectivas parejas.

Así las cosas, en menos de un mes Macri definirá si desdobla y adelanta las elecciones. Por ahora es una alternativa que dependerá de cómo avance la relación con los libertarios en los próximos días. Los Macri no tienen garantías de que pueda haber un acuerdo con Karina Milei y Santiago Caputo. Hasta el 27 de diciembre hay tiempo y la lectura se haga a nivel nacional también influirá.