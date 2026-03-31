La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 31 de marzo de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 31 de marzo 2026
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 3 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 31 de marzo de 2026.
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: Nocturna
Quiniela Nacional: Nocturna
A la cabeza: 6811
- 1: 6811
- 2: 4522
- 3: 3499
- 4: 7708
- 5: 1242
- 6: 0440
- 7: 5620
- 8: 4654
- 9: 6149
- 10: 6976
- 11: 8697
- 12: 8296
- 13: 4115
- 14: 7913
- 15: 6127
- 16: 3241
- 17: 9823
- 18: 7405
- 19: 5944
- 20: 3833
Letras de la Nacional: JKVZ
Quiniela Provincia: Nocturna
A la cabeza: 8049
- 1: 8049
- 2: 5733
- 3: 1918
- 4: 9031
- 5: 3080
- 6: 0153
- 7: 1050
- 8: 1584
- 9: 8900
- 10: 9480
- 11: 4414
- 12: 4673
- 13: 2140
- 14: 4885
- 15: 5042
- 16: 8765
- 17: 9284
- 18: 0536
- 19: 5586
- 20: 5623
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: Vespertina
Quiniela Nacional: Vespertina
A la cabeza: 4494
- 1: 4494
- 2: 2895
- 3: 7046
- 4: 7532
- 5: 3452
- 6: 4380
- 7: 2141
- 8: 2584
- 9: 4715
- 10: 2859
- 11: 7010
- 12: 8591
- 13: 7418
- 14: 9425
- 15: 6418
- 16: 2056
- 17: 7777
- 18: 5993
- 19: 3682
- 20: 0695
Letras de la Nacional: FMVX
Quiniela Provincia: Vespertina
A la cabeza: 0235
- 1: 0235
- 2: 6054
- 3: 4540
- 4: 5130
- 5: 2167
- 6: 9364
- 7: 0938
- 8: 1821
- 9: 9273
- 10: 5080
- 11: 0188
- 12: 8372
- 13: 8303
- 14: 3696
- 15: 4967
- 16: 4829
- 17: 5067
- 18: 0923
- 19: 9697
- 20: 0970
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: Matutina
Quiniela Nacional: Matutina
A la cabeza: 1715
- 1: 1715
- 2: 2778
- 3: 5295
- 4: 5559
- 5: 6361
- 6: 1401
- 7: 8103
- 8: 3104
- 9: 3543
- 10: 1109
- 11: 7596
- 12: 1363
- 13: 8591
- 14: 0364
- 15: 1611
- 16: 0843
- 17: 5491
- 18: 4565
- 19: 9769
- 20: 9878
Letras de la Nacional: OQQX
Quiniela Provincia: Matutina
A la cabeza: 9650
- 1: 9650
- 2: 9630
- 3: 5888
- 4: 1823
- 5: 6183
- 6: 5599
- 7: 3355
- 8: 4204
- 9: 7615
- 10: 9252
- 114947
- 12: 5894
- 13: 1611
- 14: 9406
- 15: 2949
- 16: 9440
- 17: 6207
- 18: 7771
- 19: 7611
- 20: 6711
Hace 10 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 9277
- 1: 9277
- 2: 4262
- 3: 2407
- 4: 1090
- 5: 0209
- 6: 6745
- 7: 3705
- 8: 0400
- 9: 4760
- 10: 6694
- 11: 8910
- 12: 5697
- 13: 4118
- 14: 8291
- 15: 0232
- 16: 7798
- 17: 4434
- 18: 7349
- 19: 9127
- 20: 3078
Letras de la Nacional: IOKM
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 6872
- 1: 6872
- 2: 2272
- 3: 8009
- 4: 5270
- 5: 0452
- 6: 9168
- 7: 1892
- 8: 8216
- 9: 2225
- 10: 8553
- 11: 6905
- 12: 8295
- 13: 1505
- 14: 7208
- 15: 2391
- 16: 7642
- 17: 0275
- 18: 3007
- 19: 5126
- 20: 8779
Hace 10 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 5736
- 1: 5736
- 2: 7310
- 3: 7859
- 4: 3905
- 5: 4523
- 6: 1109
- 7: 4301
- 8: 2535
- 9: 0128
- 10: 0007
- 11: 8948
- 12: 0838
- 13: 8122
- 14: 1152
- 15: 5452
- 16: 2943
- 17: 7351
- 18: 0486
- 19: 1046
- 20: 6508
Letras de la Nacional: UGST
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 8292
- 1: 8292
- 2: 5044
- 3: 3617
- 4: 0594
- 5: 2147
- 6: 8082
- 7: 0411
- 8: 6320
- 9: 7566
- 10: 3793
- 11: 0557
- 12: 0086
- 13: 0604
- 14: 1827
- 15: 4347
- 16: 7572
- 17: 1158
- 18: 1345
- 19: 1597
- 20: 8699
15:50 | 30/03/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 30 de marzo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 30 de marzo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 30 de marzo de 2026.
00:50 | 30/03/2026
Quini 6: resultados del domingo 29 de marzo y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.360 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de marzo de 2026.
Resultados del sorteo 3.360 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de marzo de 2026.
17:14 | 29/03/2026
Telekino 2421: resultados del sorteo del 29 de marzo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2421. Jugada correspondiente al domingo 29 de marzo.
Resultados del sorteo de Telekino 2421 del domingo 29 de marzo.
10:56 | 27/03/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 27 de marzo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 27 de marzo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 27 de marzo de 2026.
14:21 | 26/03/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 26 de marzo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 26 de marzo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 26 de marzo de 2026.
21:25 | 25/03/2026
Quini 6: resultados del miércoles 25 de marzo y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.359 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 25 de marzo de 2026.
Resultados del sorteo 3.359 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 25 de marzo de 2026.
13:39 | 25/03/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 25 de marzo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 25 de marzo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 25 de marzo de 2026.
13:42 | 23/03/2026
Quini 6: resultados del domingo 22 de marzo y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.358 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de marzo de 2026.
Para esta edición, el pozo acumulado es de $5.250 millones.
17:27 | 22/03/2026
Telekino 2420: resultados del sorteo del 22 de marzo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2420. Jugada correspondiente al domingo 22 de marzo.
Resultados del sorteo de Telekino 2420 del domingo 22 de marzo.
13:47 | 19/03/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 19 de marzo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 19 de marzo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 19 de marzo de 2026.
21:26 | 18/03/2026
Quini 6: resultados del miércoles 18 de marzo y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.357 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 18 de marzo de 2026.
Resultados del sorteo 3.357 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 18 de marzo de 2026.
15:56 | 18/03/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 18 de marzo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 18 de marzo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 18 de marzo de 2026.
15:23 | 17/03/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 17 de marzo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 17 de marzo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 17 de marzo de 2026.
15:47 | 16/03/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 16 de marzo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 16 de marzo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 16 de marzo de 2026.