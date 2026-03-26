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Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 26 de marzo 2026

Cobertura FINALIZADA - 23:00 | 26/03/2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 26 de marzo de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 26 de marzo de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

10:56 | 27/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 27 de marzo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 27 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 27 de marzo de 2026.

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21:00 | 26/03/2026

Quiniela Nacional y Provincia: Nocturna

Quiniela Nacional: Nocturna

A la cabeza: 2819

  • 1: 2819
  • 2: 5716
  • 3: 3215
  • 4: 2032
  • 5: 0227
  • 6: 0784
  • 7: 0321
  • 8: 2433
  • 9: 7909
  • 10: 4398
  • 11: 5497
  • 12: 6370
  • 13: 2964
  • 14: 3245
  • 15: 8110
  • 16: 9668
  • 17: 8755
  • 18: 0942
  • 19: 9181
  • 20: 6703

Letras de la Nacional: IQRX

Quiniela Provincia: Nocturna

A la cabeza: 8084

  • 1: 8084
  • 2: 7291
  • 3: 3865
  • 4: 3343
  • 5: 4852
  • 6: 6311
  • 7: 5388
  • 8: 2432
  • 9: 8555
  • 10: 7382
  • 11: 5183
  • 12: 4947
  • 13: 7178
  • 14: 2181
  • 15: 4402
  • 16: 5333
  • 17: 0332
  • 18: 2370
  • 19: 7691
  • 20: 7041

21:00 | 26/03/2026

Quiniela Nacional y Provincia: Vespertina

Quiniela Nacional: Vespertina

A la cabeza: 0828

  • 1: 0828
  • 2: 4057
  • 3: 7308
  • 4: 6415
  • 5: 7628
  • 6: 0204
  • 7: 6206
  • 8: 3142
  • 9: 9903
  • 10: 3072
  • 11: 0298
  • 12: 5529
  • 13: 8510
  • 14: 1630
  • 15: 3631
  • 16: 4687
  • 17: 8544
  • 18: 0585
  • 19: 1383
  • 20: 7450

Letras de la Nacional: GMPZ

Quiniela Provincia: Vespertina

A la cabeza: 0444

  • 1: 0444
  • 2: 6738
  • 3: 6764
  • 4: 2594
  • 5: 2047
  • 6: 2913
  • 7: 1244
  • 8: 4985
  • 9: 2295
  • 10: 7926
  • 11: 6589
  • 12: 5131
  • 13: 8342
  • 14: 1074
  • 15: 6557
  • 16: 3350
  • 17: 7584
  • 18: 5922
  • 19: 2502
  • 20: 1897

21:00 | 26/03/2026

Quiniela Nacional y Provincia: Matutina

Quiniela Nacional: Matutina

A la cabeza: 4523

  • 1: 4523
  • 2: 0318
  • 3: 2608
  • 4: 0058
  • 5: 3453
  • 6: 5232
  • 7: 6633
  • 8: 3394
  • 9: 8896
  • 10: 8665
  • 11: 4236
  • 12: 7926
  • 13: 0630
  • 14: 7628
  • 15: 3883
  • 16: 8290
  • 17: 0580
  • 18: 9724
  • 19: 0250
  • 20: 1857

Letras de la Nacional: DLRS

Quiniela Provincia: Matutina

A la cabeza: 3610

  • 1: 3610
  • 2: 5506
  • 3: 2122
  • 4: 2627
  • 5: 3998
  • 6: 9957
  • 7: 0697
  • 8: 6527
  • 9: 5951
  • 10: 0434
  • 11: 7580
  • 12: 9275
  • 13: 3781
  • 14: 2567
  • 15: 8495
  • 16: 2299
  • 17: 0180
  • 18: 7065
  • 19: 8233
  • 20: 1024

16:04 | 26/03/2026

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 6600

  • 1: 6600
  • 2: 4262
  • 3: 9663
  • 4: 5322
  • 5: 5041
  • 6: 9788
  • 7: 8201
  • 8: 8135
  • 9: 2497
  • 10: 6129
  • 11: 5224
  • 12: 7406
  • 13: 9124
  • 14: 6636
  • 15: 2918
  • 16: 0675
  • 17: 4172
  • 18: 5133
  • 19: 0252
  • 20: 8596

Letras de la Nacional: FFMZ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 9907

  • 1: 9907
  • 2: 8517
  • 3: 8989
  • 4: 4213
  • 5: 9857
  • 6: 8495
  • 7: 3202
  • 8: 6576
  • 9: 7429
  • 10: 4187
  • 11: 5586
  • 12: 2059
  • 13: 2352
  • 14: 8661
  • 15: 6624
  • 16: 8757
  • 17: 4960
  • 18: 1180
  • 19: 1180
  • 20: 9839

15:57 | 26/03/2026

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 1527

  • 1: 1527
  • 2: 1312
  • 3: 0318
  • 4: 1710
  • 5: 4857
  • 6: 0280
  • 7: 8243
  • 8: 9324
  • 9: 4213
  • 10: 7835
  • 11: 9125
  • 12: 3186
  • 13: 2565
  • 14: 5452
  • 15: 7120
  • 16: 6660
  • 17: 6830
  • 18: 5320
  • 19: 4559
  • 20: 9293

Letras de la Nacional: CFKR

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 7894

  • 1: 7894
  • 2: 4692
  • 3: 7206
  • 4: 3585
  • 5: 7478
  • 6: 9326
  • 7: 9213
  • 8: 1233
  • 9: 1894
  • 10: 7273
  • 11: 6162
  • 12: 8731
  • 13: 3713
  • 14: 0690
  • 15: 8403
  • 16: 6150
  • 17: 4758
  • 18: 7532
  • 19: 5972
  • 20: 8460

NaN:NaN | NaN/NaN/NaN

Quini 6: resultados del domingo 29 de marzo y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.360 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de marzo de 2026.

Resultados del sorteo 3.360 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de marzo de 2026.

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NaN:NaN | NaN/NaN/NaN

Telekino 2421: resultados del sorteo del 29 de marzo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2421. Jugada correspondiente al domingo 29 de marzo.

Resultados del sorteo de Telekino 2421 del domingo 29 de marzo.

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21:25 | 25/03/2026

Quini 6: resultados del miércoles 25 de marzo y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.359 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 25 de marzo de 2026.

Resultados del sorteo 3.359 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 25 de marzo de 2026.

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13:39 | 25/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 25 de marzo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 25 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 25 de marzo de 2026.

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13:42 | 23/03/2026

Quini 6: resultados del domingo 22 de marzo y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.358 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de marzo de 2026.

Para esta edición, el pozo acumulado es de $5.250 millones.

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17:27 | 22/03/2026

Telekino 2420: resultados del sorteo del 22 de marzo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2420. Jugada correspondiente al domingo 22 de marzo.

Resultados del sorteo de Telekino 2420 del domingo 22 de marzo.

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13:47 | 19/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 19 de marzo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 19 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 19 de marzo de 2026.

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21:26 | 18/03/2026

Quini 6: resultados del miércoles 18 de marzo y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.357 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 18 de marzo de 2026.

Resultados del sorteo 3.357 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 18 de marzo de 2026.

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15:56 | 18/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 18 de marzo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 18 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 18 de marzo de 2026.

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15:23 | 17/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 17 de marzo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 17 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 17 de marzo de 2026.

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15:47 | 16/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 16 de marzo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 16 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 16 de marzo de 2026.

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14:27 | 16/03/2026

Quini 6: resultados del domingo 15 de marzo y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.356 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de marzo de 2026.

Resultados del sorteo 3.356 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de marzo de 2026.

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17:27 | 15/03/2026

Telekino 2419: resultados del sorteo del 15 de marzo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2419. Jugada correspondiente al domingo 15 de marzo.

Resultados del sorteo de Telekino 2419 del domingo 15 de marzo.

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