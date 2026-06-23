Peso mexicano cae por apuestas a una Fed más restrictiva

Tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense en Ciudad Juárez

El peso mexicano retrocedía el martes, presionado por un avance global del dólar, ‌ante crecientes apuestas a ‌que la Reserva Federal (Fed) podría elevar las tasas de interés, lo que opacaba el alivio por menores tensiones en Medio Oriente.

* La moneda local cotizaba en 17.5262 por dólar, con una depreciación de un 0.93%, mientras el billete verde operaba en ​máximos de más ⁠de un año.

* La presión sobre el ‌peso se acentuaba después de que el ⁠jefe de la Fed de ⁠Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que la inflación iba "por mal camino".

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* Sus comentarios reforzaron el contraste entre las perspectivas ⁠de una Fed potencialmente más restrictiva y ​un Banco de México que, según ‌expectativas del mercado, mantendría ‌una pausa monetaria.

* Los mercados asignaban una probabilidad ⁠del 51% a un alza de 25 puntos básicos de la Fed en septiembre. En México, se anticipa ampliamente que el banco central deje ​sin cambios ‌su tasa clave el jueves, tras cerrar en mayo su ciclo de recortes.

* Ese diferencial de expectativas amenazaba con limitar el atractivo del llamado "carry trade" en instrumentos denominados en ⁠pesos, una estrategia que durante años ha beneficiado a la moneda mexicana.

* Los inversionistas también asimilaban cifras de ventas minoristas y de la actividad económica de abril, que resultaron mejores a lo previsto.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajaba un 0.45%, a 66,824.40 ‌puntos, encaminándose a su quinta jornada consecutiva de pérdidas.

* Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores de cobre del mundo, encabezaban el retroceso, con una caída de un 2.43%, a 204.93 pesos.

* ‌Las acciones de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, perdían un 1.42%, a 781.91 pesos.

* ‌En el mercado ⁠de deuda, el banco central divulgará más tarde los resultados de su subasta ​semanal, en la que busca colocar 33,000 millones de pesos (unos 1,885 millones de dólares) en Certificados de la Tesorería.

Con información de Reuters