Una parte del peronismo organiza una gira por el Norte y se reúne con gobernadores

El “Peronismo Debate” define su agenda para después del Mundial con el objetivo de terminar el año con todas las regiones del país cubiertas. El espacio peronista de aspiración federal referenciado en Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel define qué provincia del norte del país será su próxima parada mientras tiende puentes con los gobernadores justicialistas de la región. En paralelo las críticas desde otros sectores comenzaron a aparecer a sus propuestas económicas.

“Después de la Copa del Mundo nos vamos al norte y en primavera al sur. No tenemos definida la provincia aún pero van a venir de todos los puntos de la región”, es lo que proyectan en la mesa de armado del espacio que se lanzó en Parque Norte el 1 de Mayo y tuvo su segunda parada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

La particularidad que presenta el norte es la amplia presencia de gobernadores peronistas pero alejados de los referentes nacionales y a la vez cercanos a las necesidades del gobierno de Javier Milei en el Congreso. Michel y Tolosa Paz lo viven en cada votación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, mantienen diálogo e intentan establecer puntos de acuerdo que puedan derivar en una construcción más profunda. Hay gestos de ambos lados.

“No nos gusta cómo votan pero no los juzgamos. No somos el peronismo que señala con el dedo. Nuestro peronismo es de propuestas sin juzgar, no señalamos como hace el bloque en el Congreso. Además eso es lo que votaron esas provincias en las elecciones, hay que entender qué pasa ahí”, resume un referente. Destacan que Martin Llaryora envió al secretario de integración Territorial de Córdoba Nadie Nifury al último acto. “Con él tenemos un punto en común que es la agenda industrial”, aseguran.

También el riojano Ricardo Quintela acercó a la vicegobernadora Teresita Madera a la actividad en Entre Ríos. “Con Gustavo Saenz (Salta) charlamos seguido”, comentan en un intento por acercarlo al espacio en medio de su enfrentamiento total con Máximo y Cristina Kirchner. “Hablamos con todos los gobernadores”, aseguran mientras se define dónde será el próximo acto, con eje en las economías regionales. Afirman que el catamarqueño Raúl Jalil también acercó militancia.

Ante las críticas que pesan sobre el catamarqueño por su colaboración con el Gobierno, el mandatario ante El Destape se justifica en que “el gobierno se define cuando se va a elecciones, con qué boleta vas. Catamarca fue con Unión por la Patria, ganamos la elección y ganó nuestro espacio político. El peronismo y muchos sectores tenemos que encontrar con Javier Milei 10 o 20 puntos de coincidencia”. De cara al 2027, Jalil aspira a seguir dentro del peronismo: “Uno tiene su idea, su ideología y el peronismo tiene que trabajar para presentar al mejor candidato. Nosotros tenemos nuestro espacio peronista en Catamarca pero consensuamos y dialogamos con el gobierno nacional”.

En las últimas semanas comenzaron a aparecer críticas más directas a este sector federal que pregona la necesidad de sostener el superavit fiscal y las cuentas en orden pero bajo una lógica de justicia social. “En estos días muchas veces he escuchado hablar de equilibrio fiscal. Quiero recordarles a propios, propias, extraños y extrañas que no hay período de años consecutivos más grande en la historia argentina de equilibrio fiscal de los gobiernos de Néstor y Cristina. Aquel equilibrio fiscal que construimos entre todas y todos no excluía a la gente”, lanzó Máximo en el acto de Parque Lezama este sábado.

“Nosotros no faltamos el respeto. Podemos construir atacando o sin atacar, elegimos sin atacar”, responden como mantra. Consideran que los referentes nacionales del justicialismo están “enfrascados en la lógica del conurbano” y que hay que hablarle a los distintos sectores productivos, militantes y regionales y “no únicamente a los propios”.

Frente a la exposición de Máximo, marcaron que su posicionamiento ante los Gobernadores es opuesto. “Sobre los gobernadores pensamos exactamente lo contrario”, reafirman y contestaron con la posición de Michel sobre el tema vertida días atrás.

“Yo entiendo perfectamente la posición de gobernadores, senadores y diputados que representan a las provincias, cuando en determinadas votaciones tienen que tomar una postura, (votar con el gobierno nacional) porque ellos en definitiva, ponen en primer lugar a los vecinos de sus territorios. No es el camino enojarse con ellos, es hay que entenderlos”, comentó en un medio misionero la semana pasada.