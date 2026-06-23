Prestación por desempleo de ANSES: requisitos y cómo acceder en junio 2026

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo en julio

La Prestación por Desempleo de ANSES continúa vigente durante junio como una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa.

El beneficio busca acompañar a quienes atraviesan una situación de desempleo mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral. Además del pago mensual, los beneficiarios mantienen la cobertura de obra social, continúan percibiendo las asignaciones familiares que les correspondan y conservan aportes previsionales para su futura jubilación.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La asistencia está dirigida a trabajadores registrados del sector privado que quedaron desempleados por causas ajenas a su voluntad.

Entre las situaciones contempladas por ANSES se encuentran:

Despido sin causa.

Finalización de contrato laboral.

Quiebra o cierre de la empresa.

Determinadas renuncias con causa justificada.

Cuánto se cobra de prestación ANSES

Cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio

Los requisitos varían según la modalidad de contratación.

Trabajadores permanentes

Haber realizado al menos seis meses de aportes durante los tres años previos al cese laboral.

Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado más de 90 días durante el último año.

Registrar menos de 12 meses de actividad en los tres años anteriores.

Cuánto tiempo se cobra la Prestación por Desempleo

La cantidad de cuotas depende de los aportes acumulados antes de perder el empleo:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas.

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más de aportes: hasta 12 cuotas.

Además, los trabajadores mayores de 45 años pueden acceder a una extensión automática de hasta seis meses adicionales.

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo

Actualmente, la Prestación por Desempleo tiene valores que van desde poco más de $180.000 hasta un máximo cercano a $363.000, según la situación laboral y los aportes registrados por cada beneficiario.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede realizarse de forma online a través de Atención Virtual de ANSES o de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo.

Para iniciar la gestión es necesario presentar:

DNI.

Telegrama de despido.

Carta documento.

Constancia de finalización de contrato o documentación que acredite el cese laboral.

ANSES recuerda que la solicitud debe efectuarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la pérdida del empleo para no perder el derecho al beneficio.

El calendario de pagos para la Prestación por Desempleo quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.