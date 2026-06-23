Países Bajos busca el primer puesto frente a una eliminada Túnez

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia

​Países Bajos cierra su participación en el Grupo F del Mundial con un partido en Kansas City el jueves frente a una selección tunecina en ‌plena crisis, con el objetivo ‌de afianzar el primer puesto del grupo y gestionar la situación de varios delanteros que arrastran lesiones leves.

Túnez ya está eliminada tras dos abultadas derrotas en las que ha encajado nueve goles y que han llevado a la incorporación del seleccionador Hervé Renard en medio del mismo torneo, mientras que los Países Bajos arrollaron a Suecia por 5-1 en su último partido.

Los neerlandeses lideran la clasificación ​del Grupo F por goles ⁠marcados frente a Japón, ya que ambos equipos suman cuatro puntos y una diferencia ‌de goles de +4. Suecia cuenta con tres puntos y la desastrosa ⁠campaña de Túnez hace que aún no ⁠haya sumado ningún punto.

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Es probable que la selección de los Países Bajos recupere al centrocampista Quinten Timber, que se perdió la victoria sobre Suecia tras un golpe en ⁠la cabeza.

El buen estado de forma del delantero Brian Brobbey, autor ​de dos goles en el último partido, ha compensado ‌el hecho de que Memphis Depay siga ‌recuperándose de un problema en el muslo para alcanzar su plena forma ⁠física. Depay es el máximo goleador de la selección neerlandesa con 52 goles y una pieza clave del equipo, pero salió desde el banquillo en los dos primeros partidos del Grupo F.

El seleccionador Ronald Koeman está deseando alinearlo de titular, ​pero Brobbey ha ‌demostrado ser un sustituto competente, aunque también arrastra un leve problema en los isquiotibiales.

Si Brobbey se viera obligado a abandonar el terreno de juego y Depay no pudiera ser titular, lo más probable es que Donyell Malen pasara a ocupar la posición de delantero centro y ⁠que el eléctrico Crysencio Summerville volviera a la alineación titular como extremo, aunque él también recibió un golpe en la cabeza ante los suecos tras salir desde el banquillo.

"Contamos con diferentes tipos de delanteros y podemos cambiarlos de posición según lo consideremos necesario. Eso nos da muchas opciones", dijo Koeman. "Los goles que marcamos (frente a Suecia) harán que los rivales nos teman. Tenemos mucha velocidad y calidad cuando nos lanzamos al ataque, lo ‌que nos hace increíblemente peligrosos".

Mientras, Túnez ha encajado 14 goles en sus tres últimos partidos, incluida una derrota por 5-0 ante Bélgica en un partido de preparación y las abultadas caídas ante Suecia (5-1) y Japón (4-0) en sus encuentros del Mundial.

Despidieron al seleccionador Sabri Lamouchi tras perder con Suecia y ficharon a Renard a toda prisa, ‌pero sus problemas sistémicos van más allá de quién está en el banquillo. Para un equipo que se clasificó con 28 puntos de 30 posibles y sin encajar ningún gol ‌en esos 10 partidos, ⁠ha sido una fuerte caída en desgracia.

Renard insinuó el lunes que este sería su último partido al frente del equipo.

"Vine para una ​misión relacionada con el Mundial. No he firmado nada más allá de eso", dijo, citado por ESPN. Pero una buena actuación frente a los neerlandeses podría hacer cambiar de opinión a todos los implicados.

Con información de Reuters