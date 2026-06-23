Países Bajos busca el primer puesto frente a una eliminada Túnez

Países Bajos cierra su participación en el Grupo F del Mundial con un partido en Kansas City el jueves frente a una selección tunecina en plena crisis, con el objetivo de afianzar el primer puesto del grupo y gestionar la situación de varios delanteros que arrastran lesiones leves.
Túnez ya está eliminada tras dos abultadas derrotas en las que ha encajado nueve goles y que han llevado a la incorporación del seleccionador Hervé Renard en medio del mismo torneo, mientras que los Países Bajos arrollaron a Suecia por 5-1 en su último partido.
Los neerlandeses lideran la clasificación del Grupo F por goles marcados frente a Japón, ya que ambos equipos suman cuatro puntos y una diferencia de goles de +4. Suecia cuenta con tres puntos y la desastrosa campaña de Túnez hace que aún no haya sumado ningún punto.
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Es probable que la selección de los Países Bajos recupere al centrocampista Quinten Timber, que se perdió la victoria sobre Suecia tras un golpe en la cabeza.
El buen estado de forma del delantero Brian Brobbey, autor de dos goles en el último partido, ha compensado el hecho de que Memphis Depay siga recuperándose de un problema en el muslo para alcanzar su plena forma física. Depay es el máximo goleador de la selección neerlandesa con 52 goles y una pieza clave del equipo, pero salió desde el banquillo en los dos primeros partidos del Grupo F.
El seleccionador Ronald Koeman está deseando alinearlo de titular, pero Brobbey ha demostrado ser un sustituto competente, aunque también arrastra un leve problema en los isquiotibiales.
Si Brobbey se viera obligado a abandonar el terreno de juego y Depay no pudiera ser titular, lo más probable es que Donyell Malen pasara a ocupar la posición de delantero centro y que el eléctrico Crysencio Summerville volviera a la alineación titular como extremo, aunque él también recibió un golpe en la cabeza ante los suecos tras salir desde el banquillo.
"Contamos con diferentes tipos de delanteros y podemos cambiarlos de posición según lo consideremos necesario. Eso nos da muchas opciones", dijo Koeman. "Los goles que marcamos (frente a Suecia) harán que los rivales nos teman. Tenemos mucha velocidad y calidad cuando nos lanzamos al ataque, lo que nos hace increíblemente peligrosos".
Mientras, Túnez ha encajado 14 goles en sus tres últimos partidos, incluida una derrota por 5-0 ante Bélgica en un partido de preparación y las abultadas caídas ante Suecia (5-1) y Japón (4-0) en sus encuentros del Mundial.
Despidieron al seleccionador Sabri Lamouchi tras perder con Suecia y ficharon a Renard a toda prisa, pero sus problemas sistémicos van más allá de quién está en el banquillo. Para un equipo que se clasificó con 28 puntos de 30 posibles y sin encajar ningún gol en esos 10 partidos, ha sido una fuerte caída en desgracia.
Renard insinuó el lunes que este sería su último partido al frente del equipo.
"Vine para una misión relacionada con el Mundial. No he firmado nada más allá de eso", dijo, citado por ESPN. Pero una buena actuación frente a los neerlandeses podría hacer cambiar de opinión a todos los implicados.
Con información de Reuters