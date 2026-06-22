Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil

​El centrocampista ofensivo alemán Nadiem Amiri salió como suplente, dio una asistencia que supuso el gol del empate ‌transitorio en la victoria ‌por 2-1 en el último suspiro ante Costa de Marfil el sábado, y ahora espera que su gran momento no haya sido solo flor de un día en el Mundial.

El jugador de 29 años envió un pase en profundidad al delantero Deniz Undav para que este igualara tras la ventaja ​de 1-0 de ⁠los africanos, y luego Alemania ganó el partido, asegurándose así ‌el primer puesto del Grupo E y ⁠una plaza en la fase eliminatoria ⁠antes de su último encuentro frente a Ecuador el jueves.

"Creo que todo jugador quiere empezar bien el torneo. No me decepcionó no ⁠jugar frente a Curazao. No necesito muchos minutos para ​meterme en el partido y el encuentro ‌ante Costa de Marfil fue ‌el ejemplo perfecto", dijo Amiri en una rueda de ⁠prensa el lunes. "Fue un momento muy importante para mí".

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Alemania ya se ha clasificado, pero Amiri dijo que el partido frente a Ecuador sería como una final para el equipo, ​deseoso de ‌mantener su racha triunfadora, ya que los alemanes han ganado sus últimos 11 partidos internacionales.

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, que se ha clasificado para la fase eliminatoria por primera vez en 12 años, suma ⁠seis puntos. Costa de Marfil es segunda con tres, mientras que Ecuador y Curazao tienen un punto cada uno tras sus dos partidos.

El seleccionador Julian Nagelsmann tendrá que realizar algunos cambios en su alineación tras la lesión del defensa central Nico Schlotterbeck, mientras que cada vez son más las voces que piden que ‌el centrocampista Jamal Musiala se quede en el banquillo tras su discreta actuación frente a Costa de Marfil.

"Ecuador tiene un equipo muy bueno, pero no ha empezado bien. Tenemos que estar preparados y espero tener más minutos de juego, aunque estoy ‌dispuesto a jugar donde el entrenador lo considere oportuno", dijo Amiri.

"Tenemos que mantener el ritmo, porque cada victoria nos viene bien. Es ‌un partido extremadamente ⁠importante para nosotros, con muchos aficionados que vienen desde Alemania, así que queremos ganarlo al 100% ​y saldremos al campo con la máxima intensidad", añadió. "Todos estamos preparados y así es como lo afrontamos: como si fuera una final".

Con información de Reuters