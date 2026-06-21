Ver Uruguay vs. Cabo Verde en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Uruguay vs. Cabo Verde, un duelo clave de la primera fase en el Mundial 2026.

La Selección de Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo 21 de junio a las 19 (hora argentina), por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Miami (Estados Unidos) y aparece como una oportunidad clave para ambos Seleccionados, de cara a sus aspiraciones de clasificación a la fase eliminatoria.

La "Celeste" de Marcelo Bielsa apenas empató por 1-1 en el debut contra Arabia Saudita, por lo que necesitan estos tres puntos antes de culminar la zona ante España. La segunda jornada suele marcar el rumbo de los equipos en una Copa del Mundo y este duelo no será la excepción. El bicampeón precisa sumar de a tres para acomodarse en la tabla luego de un debut inesperado, mientras que los africanos intentarán dar otro golpe luego del 0-0 versus "La Roja" en el estreno hace algunos días.

Por dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. Se puede ver hoy en Argentina en vivo por televisión a través de Telefe y DSports.

Canales de Televisión:

Telefe (Señal de aire) : Canal 10 en Flow, Canal 10 en Telecentro y Canal 123/1123 HD en DirecTV.

: Canal 10 en Flow, Canal 10 en Telecentro y Canal 123/1123 HD en DirecTV. DSports (Televisión satelital): Canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV. También disponible en el canal 109 de Flow y 116 de Claro TV.

Plataformas de streaming:

DGO : Plataforma oficial de DirecTV.

: Plataforma oficial de DirecTV. Mi Telefe / Flow : Aplicaciones asociadas a los cables que retransmiten la señal.

: Aplicaciones asociadas a los cables que retransmiten la señal. Paramount+ : Cuenta con los canales de DSports en su sección de TV en vivo.

: Cuenta con los canales de DSports en su sección de TV en vivo. Disney+ Premium: Cuenta con una selección de partidos del torneo.

El encuentro por el Grupo H comienza a las 19 horas de Argentina y se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami.

Cabo Verde le sacó un empate histórico a España en el debut.

¿Por qué Luis Suárez no juega el Mundial 2026 para Uruguay?

El primer motivo está relacionado con su retiro de la selección uruguaya. Tras la Copa América 2024, el atacante anunció el cierre de su ciclo con la Celeste después de una carrera extraordinaria en la que se transformó en el máximo goleador histórico del combinado nacional. Aunque nunca descartó completamente la posibilidad de colaborar si el equipo lo necesitaba, su intención siempre fue dar un paso al costado para que las nuevas generaciones asumieran el protagonismo.

De hecho, según explicó Bielsa, el propio futbolista le manifestó al cuerpo técnico durante su despedida que prefería dejar su lugar para favorecer el crecimiento de jóvenes delanteros que pudieran consolidarse en la selección. Ese gesto fue interpretado como una señal clara de que su etapa en el equipo nacional había llegado a su fin y tuvo su despedida en el partido del tercer puesto contra Canadá.